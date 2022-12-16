哈里梅根Netflix新片再爆與威廉不和內情　控傳媒壓力致梅根流產

英國哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）為Netflix拍攝的紀錄片12月15日公開第4至6集，大談跟王室關係變差經過，哈里不滿王室內部頻向傳媒放料，又指哥哥威廉在會面時向他大叫大喊、父親查理斯「說着根本不是真的事情」等，哈里並認為來自傳媒的壓力是導致梅根2020年流產的原因。



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一封信改變關係

在Netflix新發布的《哈里王子與梅根》第5集中，梅根談到有一件事讓她與王室的關係大大改變，是關於她寫給父親的一封信。事件始於她的托馬斯（Thomas Markle）當時經常接受訪問評論王室，令白金漢宮大感頭痛，結果在英女王與威爾斯親王（當時為查理斯王子）的建議下，梅根向父親寫信「勸喻」，但她之後發現似乎這封信未有去到父親手上，內容反而公開在《每日郵報》（Daily Mail）的報道上。

兩人對此深感不悅，並要求王室採取法律行動，白金漢宮最後未有這樣做。紀錄片內容指，在後來兩人與《每日郵報》的官司中，《每日郵報》向法庭遞交文件顯示記者曾與一名王室高級成員會面，對方給予他信件草稿。

▼紀錄片預告▼

搬遷計劃「見光死」

哈里之後又談到，兩人想搬去南非、搬去加拿大的計劃，往往都在正式成事前，就先有人向傳媒放料，令他們非常不滿，也導致計劃要改變，哈里甚至稱有些事情只有英女王辦公室、王儲辦公室與威廉王子辦公室的人員才會知道，暗指放料者就在其中。

遭阻止見女王

哈里王子也在紀錄中談及遭阻止見英女王的事件，他談到英女王曾邀請他倆夫婦共聚，但當他們抵達英國，卻有王室行政人員說女王很忙，沒空見他，哈里指他之後曾向女王反映此事，對方稱自己並不忙。

與威廉查理斯的不快會面

哈里與梅根指，在梅根離開英國後，王室人員又忽然向哈里稱可以見女王，令兩夫婦認為這是王室人員有意不讓梅根參與會面。在其後哈里王子到桑德林漢姆莊園（Sandringham House）與女王、時任王儲查理斯、威廉王子的會面中，則上演了哈里王子所指「威廉發火向我大叫」的一幕。

哈里在談論這場會面時稱「我哥哥對我大叫大喊，這是可怕的，然後我父親說着些根本不是真的事情，我祖母坐在那裏靜靜地把這一切接受了。」

紀錄片也顯示在兩人與《每日郵報》的官司中，一位兩人的前幕僚、後來成為威廉王子幕僚的王室人員在後期向法庭遞交不利他們的證詞，也讓兩人的不滿加大，認為該人是先得到「上司」許可。

該名幕僚則向紀錄片反駁稱說法錯誤，是梅根方面與《每日郵報》母公司要求他提供證據。

哈里認為傳媒壓力致梅根流產

兩人與《每日郵報》的官司長達數年，紀錄片指兩人因此感到很大壓力，哈里認為這些壓力是導致梅根在2020年流產的原因。

哈里王子稱「考慮到造成的壓力、睡眠不足和懷孕的時間，當時她懷孕了多少週，我可以根據所看到的說，流產是由他們試圖對她做的事情造成的。」

紀錄片掀國內批評

這部紀錄片推出後一直是傳媒焦點，也在英國國內引來批評，有保守黨議員批評哈里王子利用自己的不滿去賺錢，供公眾消費，提倡剝奪哈里夫婦的王室頭銜，並正考慮提出議案。