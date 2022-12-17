美機構預測「此時」是中國疫情高峰期　明年染疫死者恐增至逾百萬

美國健康指標與評估研究所（IHME）以其組建的模型進行推算稱，中國疫情2023年上半年會達到高峰，屆時染疫死亡的人數恐將增至逾100萬人。



路透社12月16日報道，總部位於西雅圖的美國華盛頓大學（University of Washington）的IHME公布最新預測稱，中國政策鬆綁可能導致確診個案暴增，估計到2023年有逾100萬人染疫病死亡。

模型評估認為，中國的個案在2023年4月1日左右達到高峰，屆時死亡人數將累計有32.2萬。疫情進入高峰期時，中國將有約三分之一的人口受感染。

IHME主任默里（Christopher Murray）稱中國的清零政策曾有效阻擋變種病毒的傳播，但新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變異株Omicron的高傳染性使這項政策難以為繼。

IHME的獨立研究小組是利用香港爆發Omicron疫情的省級數據和資訊來組建推估模型。IHME使用北京提供的疫苗接種訊息，以及一些省份如何應對確診個案增加的假設來進行預測。

路透社也引述其他專家預測，中國約60％的人口最終都會受感染，並預計在2023年1月就會達到高峰。長者和以及本身在健康問題的弱勢群體受打擊將最嚴重。