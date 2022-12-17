01直擊︱台灣「搶藥潮」源於大陸防疫鬆綁？還是政客信口開河？

中國大陸近期防疫政策鬆綁，各地疫情升温，藥品搶購潮成為台灣關注的話題之一。與此同時，12月13日傳出大陸「搶藥潮」延燒到台灣的傳聞，也有兩周後台灣恐將缺藥的說法。目前現況和事實如何，《香港01》記者實際探訪，發現與傳聞有出入。帶讀者一探究竟。



台灣出現「搶藥潮」之說，源於12月13日台媒報道，指有社區藥局表示，當前（12）日香港傳出缺藥事件後，自己經營的藥局陸續有人來買退燒藥、止痛藥、感冒藥等，「一進來就要買五盒寄大陸」，藥師只好祭出控管，「以免一上架就被搜刮一空」；還說有台灣民眾領用快篩（快速抗原測試）後，就提到要寄去大陸。此後，相關現象遂成為台灣傳媒重點報道的議題。

庫存無虞 何來搶藥？

不過，13日《香港01》記者走訪台北市與新北市基層藥局，受訪藥師都表示未有搶藥的情況，甚至不約而同告知藥局過往每天都很忙碌，但「最近每一家藥局都說生意不好」。《香港01》記者也聯繫台灣大型藥廠業務，據其反映，無論台北或高雄亦無耳聞出現「搶藥潮」。

《香港01》記者走訪新北市基層藥局，架上止痛、退燒、感冒藥品充裕，藥師表示未見「大陸搶藥潮燒至台灣」的現象。（張鈞凱攝）

當「搶藥」新聞在台灣發酵若干日後，《香港01》記者接到前述訪問的藥廠業務訊息，指開始有民眾較為大量購買大廠牌止痛退燒藥。新北市中和區日發藥局藥師林鈺儒告訴記者，近日比較有人買，「還不至於說被掃，而且感冒藥庫存無虞」，「只有特定廠牌可能有缺，因為廠商出於明年業績考量而控制出貨，其他牌子都沒有缺。」

至於何以買止痛退燒藥人數增加？藥師和藥廠業務都認為，是民眾看到新聞報道後產生可能「缺藥」的預期心理，擔心今（2022）年4月台灣疫情反彈後的「搶藥潮」再現。

還有一位台灣資深藥廠業務告訴記者，目前全世界製藥原料多數來自中國大陸，站在藥廠的立場來看所謂的「大陸搶藥潮燒至台灣」說法，「越想越好笑，如果中國來（台灣）掃藥，不是應該高興得增加產量才對嗎？現在又不是缺原料，這兩天產量也已經打開。」他認為，近日台灣湧現的「搶藥」、「缺藥」之說，更像是政治人物對內的「認知作戰」，「製造出會缺藥的預期，把它說成被大陸搶購，政治人物個個都是鬥爭高手。」

內需導向 才是關鍵

事實上，今年4月台灣本土確診激增千例，加速官方推動「輕症在家」計劃，台北市長柯文哲當時曾在記者會上表示，大部分輕症吃止痛退燒藥即可解決，旋即造成搶購潮，許多民眾搶買常備藥品。

6月台灣官方「動而不宣」走向放開政策，同樣經歷醫療資源和社會民心的「陣痛期」，12月16日台媒《聯合報》刊出評論《陸鬆綁進入陣痛期 台灣是過來人 何必冷嘲熱諷》一文，確實點出當前台灣社會集體心理的盲點。

藥師認為，台灣民眾出境旅遊需求大增，連帶增加常備藥品銷量。（Facebook／桃園國際機場）

台灣藥界於今傳出的「缺藥危機」聲音，除了新聞帶來的預期效應之外，也與現下台灣疫情升温有關。12月15日台灣新增本土確診1萬5,316例，已連續八天呈上升趨勢。再加上近期濕冷多雨、天氣多變，感冒人數亦將增加。此外，台灣藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，目前台灣基層藥局的咳嗽藥、退燒藥、腸胃藥等常備藥品，購買量也有增加，「但初步判斷，是因為台灣國門開放後，國人開始出國旅遊，擔心國外醫療費用龐大，紛紛前來購買。」而台灣中央流行疫情指揮中心盤點內部退燒藥庫存，至少還可用10.6個月。

換句話說，台灣購買常備藥品人數雖增多，但還未至「搶藥」、「缺藥」的程度，且背後原因多與「內需」相關。

政治操作 轉移焦點

另一個值得釐清的問題是，此番現象何以在大眾視野中，被指向或影射乃受到「大陸搶藥潮」之牽連？

在回答這個問題之前，需要先知道由於農曆春節將屆，在大陸長居的台灣人返鄉需求大增，因此受疫情影響至今已停擺將近三年的「小三通」，近日有越來越高的呼聲要求儘速復航。金門縣立委陳玉珍更於12月12日前往廈門，商談小三通恢復事宜，據其轉述，大陸方面相當支持小三通儘快復航，她強調現在問題是卡在台灣方面，操之於閣揆蘇貞昌。

往來金門和廈門的「小三通」受疫情影響停擺近三年，如今復航呼聲四起，民進黨官員卻認為冒然開放恐導致台灣藥品被「搜刮」回大陸。（資料圖片）

面對要求小三通復航的聲浪，台行政院長蘇貞昌如此回應：「中國的疫情不公開透明，從中國人搶各種藥品，可以知道有什麼狀況發生」。他還說，「中國政府突然蓋牌了，從其人民在排隊、發燒、檢測、治療及到處在搶藥品，我們覺得事情不太妙，所以更加警惕。」

可是，目前台灣官方對大陸人士赴台仍有嚴格限制，未開放陸客入境，且入境仍有總額管制。如同陳玉珍所言，「現在要走小三通的人，絕大部分都是我們台澎金馬的子民，我們自己家人如果在外面受了風寒，難道我們不讓家人回家治療嗎？」由此可見，蘇貞昌稱小三通恐導致大陸人士赴台「搶藥」的說法並不成立。

為了替蘇貞昌說法緩頰，台衛福部長薛瑞元於12月13日又端出另一套理由，宣稱「不一定需要等到小三通重啟，中國大陸人士、台商回來才會增加藥物的需求，現在也有可能搜刮藥物，寄過去中國大陸。」此話一出，台灣藥品可能被大陸「搜刮」的想像和擔憂，從而迅速在台灣傳媒和輿論場上不脛而走。

台灣政客「搜刮藥物」一說，與日前指稱鳳梨酥業者被大陸「竊取配方」的輿情操作，在背後都能看到異曲同工之妙。前者轉移了呼籲小三通復航的焦點，而後者則轉移了向大陸海關總署註冊食品進口不力的質疑，利用台灣社會恐中、反中的普遍心理，將政府責任轉嫁和外部化到中國大陸身上。而人民生計、返鄉之真實需求，也被政客信口開河般的政治操作所犧牲。