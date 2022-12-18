約1萬名醫護罷工　英政府派1,200軍人與1,000公務員填空缺

英國工潮持續，救護車員工亦加入行列，會在12月21日及28日發動罷工。英國公營醫療服務機構「國民保健制度」（National Health Service，簡稱NHS）敦促醫院騰出病床，以應付罷工造成的服務中斷。



英國廣播公司17日引述NHS呼籲，醫院應採取包括騰出床位及設立「觀察區」在內措施，確保以救護車送來的病人在15分鐘內交予急症室處理。

國民保健制度提供者組織（NHS Providers）臨時行政總裁科德里（Saffron Cordery）表示，因員工缺勤及流感入院率上升，預計措施難以執行。

她又指，他們理解罷工原因，但至關重要的是政府與工會緊急談判以找到方法防止這種情況和進一步罷工發生。

英格蘭和威爾斯約1萬名救護車人員12月21日至28日因勞資糾紛罷工。政府稱，將調派約1,200名軍人與1,000名公務員應對聖誕節期間的救護車和邊境部隊人員罷工，包括600名武裝部隊成員擔任救護車司機和150人作後勤支援。

報道指，這次罷工僅影響不危及性命的服務。

根據NHS近期的數據，當地醫院救護車交接延遲創下新高。數據顯示，上週六分之一患者須等候1個多小時。