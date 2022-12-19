世界盃｜阿根廷睽違36年再捧盃　民眾蜂擁上街慶祝：感謝美斯

卡塔爾世界盃2022決賽12月18日上演，阿根廷與法國戰至加時踢成３：３，最後互射12碼贏４：２，相隔36年再次贏得世界盃。阿根廷各地有數以十萬計球迷湧到街頭慶祝，除了分享贏波的喜悅，也向今場攻入兩球的美斯（Lionel Messi）致謝。



阿根廷這場勝仗絕對得來不易，上半場雖有美斯射入12碼和另一老大哥迪馬利亞（Angel Di Maria）建功，但下半場後段卻被對方皇牌麥巴比（Kylian Mbappe）連入兩球追和，要踢加時。35歲的美斯戰至加時仍「有貨賣」，一度為球隊再度領先，惟其後再被追成平手。而在互射12碼階段，美斯身先士卒一射中鵠，為隊友打強心針，以球王的姿態帶領球隊奪標。

美斯決賽攻入兩球，是球隊捧盃一大功臣。（路透社）

球賽結束後，阿根廷各地都有球迷在街頭聚集慶祝。其中在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）市中心，興高采烈的民眾穿起阿根廷的藍白色球衣和拿着國旗，一同分享喜悅。13歲的Santiago與家人一同見證睽違多年的一刻，稱「我不敢相信！這十分困難，但我們做到了，感謝美斯！」

46歲的Diego Aburgeily則表示：「這是一場十分精彩的比賽，雖然有時令人感到痛苦。球隊相隔數十年後再次令人愛上它。」46歲的Nicolas Piry則稱，球賽在營造很多緊張氣氛後，帶來很大的喜悅，認為球隊和諧、球員狀態和領隊的表現，都令阿根廷值得贏冠軍。