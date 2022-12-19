世界盃︱1998決賽劇本幾乎重演　法國得益變受害　麥巴比扭轉命運

世界盃決賽阿根廷對法國，牌面秤先的法國踢落表現不似預期，上半場已落後兩球。事實上，賽前法國陣營傳出有球員受病毒感染的消息，加上前鋒基奧特一度傳出或因傷缺陣、最終仍獲正選，不禁令人回想起1998年決賽法國對巴西的情節，只是法國由當年的得益者，今次變成受害人。



上屆冠軍法國今屆決賽表現不似預期，半場已落後阿根廷0：2。（Getty Images）

法國賽前遇隱形敵人

法國2018年在迪甘斯領軍下封王，4年過後，麥巴比大熟大勇，前線配合基奧特，加上轉型踢中場的基沙文助攻助守，無驚無險晉身決賽，力求成為繼1962年的巴西以來，首支成功衛冕的球隊。

可是球隊賽前接連爆出不利消息：4強對摩洛哥前，拉比奧特及烏柏美卡奴雙雙染病，拉比奧特需在酒店隔離，烏柏美卡奴則能進入後備名單，同在後備名單的京士利高文也感不適。到決賽前兩天、周五的操練中，法國再多兩人染病，中堅華拉尼及干拿迪均出現感冒症狀，兩人與京士利高文均缺席操練，當中高文需在酒店隔離。當時法國足總指出，曹亞文尼和迪奧靴蘭迪斯也因輕傷缺操，烏柏美卡奴亦已全面復操，三人相信沒大問題，拉比奧特則只能隨體能教練跑步。

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主帥迪甘斯周五在賽前記者招待會上透露：「高文早上曾發燒，多哈近日降溫了，而且無時無刻都身處冷氣環境，隊內的確有幾個人出現感冒的症狀。」他續指，隊內正嚴防更多人受感染：「我們現在很小心地去避免（病毒）擴散，球員在場上的消耗很大，免疫力因而受影響。例如烏柏美卡奴在踢完對英格蘭的比賽後，立刻就覺得不妥了，球員透支自己後，便更易感染病毒。」

法國媒體France24透露，病毒不僅出現在球隊中，而是整個法國陣營——許多在多哈採訪的法國記者都病倒，France24記者Romain Houeix認為，世界盃沒有任何檢測要求之下，大家或是受新冠病毒感染：「很多人都說喉嚨痛，而且沒做（新冠病毒）檢測；也有人認為是中東呼吸綜合症。」

然而一眾染病球員已極速康復，在周六操練中全員復出，因此賽前法國仍被看高半線。有傳媒指法國隊或會變陣，基奧特傳出有傷，或先列後備。（詳情可看：法國決賽或變陣 最後演練缺華拉尼 後備兵夥麥巴比攻堅）不過比賽甫開始，戰況完全不似預期。

阿根廷上半場已領先法國2：0。（Getty Images）

法國開賽已沒精打彩，跟全力拼搶的阿根廷形成強烈對比，23分鐘奧士文尼迪比利絆跌迪馬利亞，法國被罰12碼，美斯主射中鵠，阿根廷領先1：0；36分鐘美斯策動攻勢，由迪馬利亞射成2：0。上半場法國竟完全捱打，不止半場落後0：2，整個半場0射門、0中框，王牌前鋒麥巴比僅11次觸球，為兩個門將以外，最少觸球的一員，他直到70分鐘才首次起腳射門，而且一飛沖天。

法國的不尋常，情節彷如1998年賽前大熱的巴西。那屆賽事森巴兵團在狀態大勇的朗拿度領軍下，被視為奪冠大熱，賽前卻突然傳出朗拿度身體不適，第一稿出場名單上艾蒙度的名字取代了「大哨」，但之後正式出場前，朗拿度又重回名單之中。可是「大哨」縱能上陣，整場比賽毫無表現，施丹上半場梅開二度，比堤90分鐘錦上添花，法國被看淡下3：0輕鬆擊敗巴西。

1998年世界盃決賽，巴西意外0：3大敗予法國。（Getty Images）

24年後，彷如案件重演一樣：賽前法國前鋒基奧特傳出受傷未能上陣，最終正選出場，跟朗拿度當年雷同；而這支賽前爆出病毒危機的上屆冠軍，開賽後亦如當年巴西那樣表現失準，而且半場同樣落後0：2。

不過這個劇本只維持了80分鐘——奧達文迪拉跌後備入替的梅安尼，輪到阿根廷被罰12碼，麥巴比主射破網，1分鐘後法國一次突擊，麥巴比再下一城，全場表現淡靜的「麥總」，只花97秒已為法國扳平，總算改寫了1998年的劇本，令比賽進入加時。