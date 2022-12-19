大白鯊Jaws｜史提芬史匹堡：對電影導致鯊魚大減感愧疚

荷里活經典電影《大白鯊》（Jaws）內鯊魚襲擊人類的場面，令觀眾留下深刻印象，不過負責執導的史提芬史匹堡（Steven Spielberg）最近表示，對自己的作品可能導致鯊魚數目下降感到內疚。



英國廣播公司（BBC）12月18日播放史提芬史匹堡接受電台節目《荒島唱片》（Desert Island Discs）的訪問，他表示對於《大白鯊》原著及電影導致鯊魚數量遭大量殺害，自己至今對此都感到真心後悔。

根據《自然》（Nature）科學期刊在2021年發表的報告顯示，自1970年代開始，全球的海洋生活鯊魚及魔鬼魚數量受到過份捕漁影響，減少71%。而國際自然保護聯盟（IUCN）的頻危品種高危名單之中，就有超過三分一品種鯊魚面臨絕種，四分三海洋鯊魚面對這個威脅。

史提芬史匹堡執導的《大白鯊》曾打破當時的票房紀錄，亦令大家對鯊魚留下負面形象。（《大白鯊》劇照）

史提芬史匹堡被問到，如果他被送到節目內設定的荒島，會否憂慮遭鯊魚包圍時，他稱自己最怕的不是成為鯊魚的「晚餐」，而是牠們向自己表達《大白鯊》惹來大量漁民捕獵的忿怒。

對於這位金像導演的「懺悔」，位於英國普利茅斯（Plymouth）的鯊魚基金會（Shark Trust）負責人確斯（Paul Cox）稱，鯊魚數量雖然自電影上映後急速減少，但認為大家都懂得分辨真實生活和電影場面，因此將問題歸咎於電影實在不合理。他亦非常歡迎像史提芬史匹堡這種名人以較正面方式談論鯊魚問題。