日本自由行注意｜多地暴雪高速公路一度部份關閉　山形新幹線停運

日本受冬季氣壓分佈和冷空氣持續影響，北陸和東北地區某些地方出現創紀錄的大雪。日本TBS於20日進行天氣預報稱，來到12月20日上午，日本各地仍寒冷，東京降至攝氏1度。



TBS稱創紀錄的大雪已過高峰，但呼籲人們注意但需注意積雪和結冰的情況。

來自大陸的高壓系統將覆蓋該區，冬季型氣壓格局將逐漸鬆散。今午，日本海一側的雪峰可能會過去。日本西部的強風將減弱，天氣將平靜下來。

今早北陸和日本北部日本海一側預計會繼續下雪。尤其是早上，北陸地區的部份地區降雪量似乎會加大。下午降雪減弱，北陸和東北多地停雪。

回顧19日，日本交通、通訊受到影響，還導致1人死亡、2人受傷。

新華社12月19日引述日本氣象廳消息，截至目前，福島縣和山形縣部分地區24小時降雪超過100厘米，新潟縣長岡市24小時降雪達到89厘米。

持續降雪給日本多地交通帶來嚴重影響。19日，一些高速公路路段關閉，山形縣新幹線部份路段全天停運。降雪還影響部份地區的移動通訊網絡服務。另據東北電力公司消息，新潟縣約1.2萬家用戶停電。

當晚，日本首相岸田文雄要求防災擔當大臣及時向民眾提供避難和氣象資訊，確保基礎設施和公共交通正常運行。

日本氣象廳預計降雪將持續至20日，呼籲民眾警惕積雪可能引發的雪崩。