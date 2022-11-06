日本自由行｜吉卜力樂園神還原宮崎駿電影世界　3園區門券分開賣

朋友們！終於！自2017年發表，2019年開建，歷時3年耗資340億日圓的吉卜力公園，開園了！總共5個區域，首期公開3個。分別是1號2號3號區塊：青春之丘、吉卜力大倉庫和龍貓森林。



由於害怕人多，前三個月門票採取抽選預約制，三塊區域分別售票，目前明年1月之前的門票已經被一掃而空。等等？三塊區域分別售票？你這是明宰遊客呢？剛看到的各位是不是會這麼想？

實際上，三個區塊加起來總共在4000-4500日圓，其中青春之丘和龍貓森林單票僅售1000日圓。好傢伙，投資340億，門票4000日圓，還能分塊買，算上未來兩個新區域，整體應該也控制在6000日圓前後，和某些樂園相比，簡直相當於在做慈善了（望向迪士尼環球影城）。

閒話不説，這次我們先跟着日本媒體和體驗入園的幸運兒的腳步一起看看，整個公園是不是我們心中的樣子吧！（點擊放大瀏覽）：

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9600平方米的吉卜力氛圍

一下電車，濃濃的吉卜力氣息就已經全面拉滿了！車站內就到處都是吉卜力公園的宣傳，也能看到整個公園的大地圖和園區介紹。出了站門，開闊的園區盡收眼底，遠處的電梯塔以「天空之城」的建築作為原型，就是公園的正式入口啦！

吉卜力的大倉庫

首先來到「吉卜力的大倉庫」區域，可以説區如其名，整個區域簡直就是吉卜力動畫的大展覽場，熟悉的場面幾乎隨處可見！各種動畫的場景巧妙的雜糅在一起，無序中卻又有一種混亂的新奇感，讓人不由自主的產生探索的樂趣。

吉卜力大倉庫區域除了構造動畫場景之外，最主要的功能是作品展示，在當前總共有3個公共展覽供大家參觀，分別是作品企劃展「超多的吉卜力」和重現了動畫食物的「吃的描繪」、以及「吉卜力名場面」。其中，除了還原吉卜力動畫內的各種食物和廚具場景的「吃的描繪」不能拍攝之外，其他兩個都可以隨意拍照留念。名場面展中製作了數個等比例的真實場景，浸入感100%！有機會大家一定要來體驗體驗，拍出屬於自己的場景大片！

在大倉庫中，還設置了很多獨立區域，比如龍貓的「Cat Bus」將整個動畫裏的場景統統還原。入口處還有龍貓接待員，一整個可愛住！《借物少女艾莉緹》中的庭院場景也被搬運到了大倉庫中。道具場景一整個體現出吉卜力的刻畫細節感，從水滴、昆蟲到做舊的燈泡，全是滿滿的回憶感撲面而來。「假館長室」的場景，相信大家都再熟悉不過了！據説為了最大程度的還原真實，湯婆婆的模型的頭髮都是使用了人工毛髮，一根一根做上去的，相當費工了！

9600平方米的場館中，還隱藏了大量的「小心思」，吉卜力動畫的各個形象都通過各種各樣的形式，隱藏在我們的周圍。比如商店街頂上木牌中藏着的小小龍貓。像這樣的小小生物，都藏在公園裏等待着大家的探索發現！同時，在吉卜力大倉庫裏還有一個小電影院，會順次播放10部吉卜力製作的短篇作品。入場券做的也非常可愛，極具收藏價值了可以説是！在繁華的南街區域，則是各種各樣的主題商品。零食屋「貓かぶり姫」收集了來自世界的20多種零食！其中有限定圖案的彈珠汽水，非常可愛。

點擊放大瀏覽吉卜力樂園內餐廳的食品：

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還有各種玩偶、食玩和搞怪原創產品，喜歡吉卜力的朋友們做好大出血的準備吧！除此之外，還有四五個區塊日站君來不及介紹。怎麼樣，看完之後，是不是覺得這2500日圓的價格，真是太划算了！

龍貓森林和青春之丘

來到龍貓森林，首先門修的就很有感覺！進門的石像，就是千與千尋之中異世界入口的石像！由於是「森林」，所以這個區域綠化做的非常多，散散步非常的舒服。在步道途中，你還能看到《百變貍貓》中的狸貓雕像。散步道兩旁種滿了橡樹，在路上還能撿到好多橡實。

剛才的那段路都是免費區域，在通過檢票口後，就來到了象徵建築——小月與小梅的家。通為了完美復刻，不僅室內的風格都做了細心還原，連整個建築的構造技術，都採用了1950年的工藝！所有的道具都做出了動畫內的細節，燒爐的火燒痕跡清晰可見，樓梯上有小小的橡實。各種小道具的展示，彷彿都在預示着一些動畫之後的故事。

再繼續往前走向新的區域，經過幾個寫着龍貓之森假名的鳥居，就來到了龍貓堂。大個兒龍貓雕像，也太可愛了！在這裏，大家可以買到限定的商品，這些在吉卜力美術館和網上都是買不到的哦。

青春之丘，整體的風格與其他兩個區域又不一樣，顯得非常的清爽。在這裏，你可以看到收藏了世界各地的珍品，《耳をすませば》中的地球屋。人偶貓「バロン」也被製作了出來。樓下則是男主角的製琴工坊，就連地下做小提琴的木屑都被還原了出來！只能説這波啊，吉卜力公園真是體現了宮崎駿老爺子「完美主義者」般的刻畫細節，質樸自然的場景也做到了足夠用心！

是你心中的「吉卜力」嗎？

在歷經17年立項、19年疫情衝擊導致開工受挫等「九九八十一難」，吉卜力公園終於將要正式來到我們的面前。雖然它依然面對這如「交通接駁用車太少」、「園區承載能力有限」、「工作人員人手不足」等問題，但是它依然是承載着數千萬吉卜力粉絲夢想的「夢中的樂園」。就像在內覽會中一位遊客所説：每一個場景居然能做到這麼還原，我真的哭出來了。

越是自然質樸的環境，越難設計的出彩。而吉卜力公園用自己細心勾勒而生的刻畫與設計，帶來了精心復刻出的場景，在滿是綠意的場景之下，隱藏了各種各樣的小細節，得以讓每一位遊客都耳目一新，體驗各種驚喜，時時刻刻感受吉卜力的魅力，它無疑交出了一副令人滿意的答卷。那麼，這麼高還原度的主題公園，你會想去看看嗎？

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