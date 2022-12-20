印尼雅萬高鐵列車出軌2中國工人死　政府宣布暫時停工

撰文：洪怡霖
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印尼交通部發言人阿迪塔（Adita Irawati）12月19日表示，來往雅加達（Jakarta）與萬隆（Bandung）的雅萬高鐵發生導致2名外國工人喪生的出軌意外後，為進行進一步調查，建築工程將暫時停止。

根據阿迪塔和負責建設的印尼－中國高鐵公司（Kereta Cepat Indonesia China，KCIC）說法，事發於西萬隆（West Bandung Regency）帕達拉朗（Padalarang）的Cempaka Mekar區域，雅萬高鐵項目一部工程列車18日下午5時左右出軌，迄今有6名受害人，2人死亡，2人重傷，2人輕傷。

交通部未有公開受害者身份，但警方稱2名死者是從事雅萬高鐵項目工作的2名中國公民。

台媒20日引述印尼國會議員稱，雅萬高鐵工業安全意外多，要求政府必須重新審查這項計劃。

中國國家主席習近平與印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）11月16日以視像形式觀摩雅萬高鐵試驗運行。印方還曾佐科維多多會邀請習近平做首批乘客。

根據新華社，作為共建「一帶一路」倡議和中印尼兩國務實合作的標誌性項目，雅萬高鐵是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外建設項目。

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