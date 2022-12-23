中新建交50週年　習近平與新西蘭總督互致賀電

中國國家主席習近平12月22日同新西蘭總督基羅（Cindy Kiro）互致賀電，慶祝兩國建交50週年。中國國務院總理李克強則同新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）互致賀電。



新華社報道，習近平指中國和新西蘭互為重要合作夥伴，兩國建交50年來，關係保持健康穩定發展，創造了諸多「第一」，各領域合作給兩國人民帶來福祉，為地區和平、穩定與繁榮作出重要貢獻。

他稱高度重視中新關係發展，願同基羅總督一道努力，總結歷史經驗，加強戰略溝通，推動中新全面戰略夥伴關係不斷向前邁進，更好惠及兩國人民。

報道引述基羅表示，新中關係是新西蘭最重要的雙邊關係之一，建交50年來，兩國關係發展取得巨大成就，新方珍視兩國間悠久的交往歷史，期待繼續推進兩國合作，造福兩國人民和全世界。

中國國務院總理李克強同新西蘭總理阿德恩互致賀電，李克強表示，中方高度重視中新關係發展，願同新方共同努力，以建交50週年為新起點，加強溝通，增進互信，拓展交流，推進合作，推動中新關係取得新的更大發展。

阿德恩表示，新西蘭將中國視為地區繁榮和穩定的關鍵部分，值此兩國建交50週年之際，新西蘭期待加強同中國的聯繫，深化經貿、人文等領域交流，推進雙方在氣候變化等全球性挑戰上的合作。