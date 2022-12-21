哈里梅根再推新Netflix紀錄片　新西蘭總理：現在才知自己有參與

由英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）擔任執行監製的紀錄片Live to Lead將在Netflix播出，12月19日公開預告片，紀錄片訪問多位名人如新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）。不過阿德恩21日講述，原來她也是在預告片公開後，才知道自己參與了哈里與梅根有份製作的紀錄片。



這部紀錄片由3間公司合作製作，包括哈里梅根成立的Archewell Productions，還有曼德拉基金會（Nelson Mandela Foundation）與Blackwell & Ruth，影片標題寫着「Live to Lead：由薩塞克斯公爵夫婦呈獻」。薩塞克斯公爵夫婦即哈里與梅根，紀錄片將在12月31日正式推出。

在19日公開的預告片中，顯示新西蘭總理阿德恩、已故美國大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）、瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）等人都是片內要角，會播出他們的訪問。

阿德恩在片內出現的消息傳出後，在新西蘭國內引起關注，不過阿德恩21日就向傳媒講述，片內訪問早在2019年11月拍攝，她當時是接受曼德拉基金會的訪問，所以她並不知道自己會出現在哈里與梅根的紀錄片內，至預告片公開後才知悉。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）2022年11月30日出席記者會（Getty）

這位新西蘭總理稱「曼德拉基金會有權對那次採訪做任何他們想做的事…… 我繼續堅持這一點，現在這是他們拍攝的鏡頭，他們的文字記錄。」

她又指「我沒有參與接下來會發生什麼事的決策，也沒有與薩塞克斯公爵夫婦（即哈里與梅根）直接接觸。」