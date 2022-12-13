新西蘭正式通過「2009年後出生禁買煙」法案　香港吸煙委曾倡仿傚

新西蘭12月13日下午正式三讀通過法案，禁止向2009年或以後出生者售賣煙草，預定在2023年生效，相信是全球首個推出有關措施的國家。當地副衛生部長稱，數以千計的人會更長壽、健康，政府也預計可以減省醫療開支。



根據新通過的法案，禁止向任何2009年1月1日或以後出生的人售賣煙草，否則可罰款15萬新西蘭元（約75萬港元），此法案也因此被形容是禁止下一代終身買煙。

法案的其他內容包括大幅減少獲准賣煙的銷售點，從現時全國約6000個銷售點，在2023年底會降至600個。新西蘭的目標是在2025年成為「無煙國家」。

新西蘭副衛生部長維羅爾（Ayesha Verrall）表示，數以千計的人會更長壽、更健康，也預計醫療系統無需治療大量因吸煙引起疾病的患者後，可減省約50億新西蘭元（約252億港元）的開支。

香港吸煙與健康委員會11月曾倡議仿傚新西蘭訂立「無煙世代」法案，建議禁止向2009年後出生的人售賣煙草，並大幅調高煙草稅100%，令每包香煙零售價上升至接近100元。委員會主席湯修齊並表示，曾與醫務衛生局局長盧寵茂會面時，盧寵茂提及考慮仿傚新西蘭做法。