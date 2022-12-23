澤連斯基結束訪美　美媒：華府拒給「最想要武器」　官員談三理由

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）訪美後，美媒12月22日報道，雖然美國拜登（Joe Biden）公布了規模達到18.5億美元的援助計劃，但澤連斯基並未得到他最想要的武器，包括美國的坦克、戰鬥機和遠程精確導彈等，報道解說這些武器涉及三大類，以及美方不提供的理由。



《紐約時報》指，澤連斯基辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）之前發布自己的「聖誕願望清單」，包括坦克、愛國者防空飛彈、美國陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）等，但報道指，拜登政府最後只批准了其中一種，即愛國者防空飛彈。

12月21日，美國華盛頓，烏克蘭總統澤連斯基抵達白宮，獲美國總統拜登（Joe Biden）迎接。（AP Photo/Patrick Semansky）

報道並引述美國行政府官員表示，美方沒有批准給予的武器可分成三類，第一類包括美國陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）等武器，其射程為約190英里，政府擔心一旦烏克蘭陷入困境，可能會使用導彈打擊俄羅斯境內目標，從而令普京政府擴大戰爭範圍。

第二類是MQ-1C灰鷹、MQ-9死神無人機等武器，五角大樓官員擔心如果這些無人機被擊落或墜毀，俄羅斯可能會得到它們，並利用它們的先進技術。

第三類是艾布拉姆斯（Abrams）坦克和F-16戰鬥機等，屬於美國軍火庫內極先進武器之一。五角大樓官員指已有足夠多的其他國家向烏克蘭提供坦克和戰鬥機，而且更重要的是，這些系統需要幾個月的時間來學習如何使用，也需要複雜的維護工作。