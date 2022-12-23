布林肯談4大外交成果：包括聯合盟友對華戰略趨同　續關注港疆藏

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12月22日在國務院年終記者會上列舉華府2022年外交成果，包括「促進與盟友在對華戰略上趨向一致」，又提到美國團結盟友致力維護台海和平穩定，會繼續關注新疆、西藏及香港問題。



布林肯22日表示，美方認為中國是唯一有意重塑國際秩序，且是愈加具備經濟、外交、軍事與技術力量以推進目標的競爭對手。他稱美國加速與盟友在對華戰略上趨向共識至關重要。

他指出北約（NATO）戰略概念首用於應對中國對跨大西洋安全帶來的「系統性挑戰」，又列舉華府與澳洲、日本及韓國等盟友合作，指各國團結一致維護台海和平穩定，會繼續關注新疆與西藏的人權問題，以及香港「言論及新聞自由受侵蝕」的情形，採取共同行動。

他又強調，美國一直審慎避免與中國競爭演變成衝突，未來會以總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平峇里島會談為基礎，負責任地管理雙邊關係。他對2023年初訪華行程表示期待，重申為美國及全世界人民利益着想，中美雙方應尋求合作。

布林肯表示，美國在2022年「團結全球，確保俄羅斯對烏克蘭開戰為戰略失敗」，又重申美國會繼續支持烏克蘭，強調外交是最終結束俄烏戰事的唯一途徑，惟俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對「有意義的外交」不表興趣。

他亦指出，美國推動盟友就糧食安全、健康、能源、氣候等全球挑戰提出解決方案，並運用外交力量促進中東及非洲地區和平，預防及緩和衝突。