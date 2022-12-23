疫情｜英國研究顯示　抗疫口服藥莫納皮拉韋可加快康復

英國一批學者在醫學雜誌《刺針》（The Lancet）發表研究報告，指感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的患者在服用由默沙東藥廠（MSD）開發的抗病毒口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）後，康復速度可以加快。



英國廣播公司（BBC）12月22日報道，研究人員找來超過2.5萬名志願者，他們需要在最初出現確診病徵的5天內參與，而且都是50歲以上健康人士，或者是18至50歲可能有潛在健康風險、感染機會較高的人。

參與者感染Omicron變種病毒株之後，獲分發5天份量的莫納皮拉韋，每天在家中服用兩次。研究人員發現，他們的康復時間平均可以縮短4天，而且病毒量亦有減少。

Omicron病毒株肆虐全球之前，有研究認為服用莫納皮拉韋有助減低出現輕微至中等確診者的入院比例，惟今次研究發現，莫納皮拉韋並沒有緩和入院或死亡率。

有份撰寫研究報告的英格蘭前副首席醫療官文心（Jonathan Van-Tam）認為，原本以為莫納皮拉韋可減低確診者入院的機會，但他們當時都沒接種疫苗。而在最新一次的實驗則在高接種率人口內進行，結果顯示疫苗有強大保護力，因此莫納皮拉韋對減少入院及死亡率沒有太大效果。

不過文心同時指出，服用莫納皮拉韋後，病徵維持時間及病毒散播能力明顯下降，他們會進一步了解它是否會對長新冠有可分別的影響。