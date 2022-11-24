疫情｜Paxlovid口服藥治療「長新冠」美國開始臨床實驗

美國史丹福大學團隊最新的研究或可為備受「長新冠」（Long COVID）困擾的新冠肺炎康復者帶來希望。研究員在他們身上使用抗新冠病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid），並觀察它的效用。帕克斯洛維德由美國輝瑞（Pfizer）研發。



由美國霍士持有的虛擬電視台KTVU的網站18日稱，史丹福大學急性後新冠肺炎綜合症診所（Post-Acute COVID-19 Syndrome Clinic，暫譯）聯合主任琳達・耿（Linda Geng）稱，這實驗是全美首個在有「長新冠」症狀的人士身上測試Paxlovid的研究。

她稱，研究團隊正招募約200名已出現「長新冠」症狀逾3個月的人士參加臨床實驗。團隊會追蹤參加者身體狀況4.5個月。

在一般情況下，已沒有患病初期症狀的病人，會獲處方5天劑量的Paxlovid。在這項研究中，所用劑量增加3倍。

根據香港政府「同心抗疫」網站的資料，世界衞生組織（WHO）資訊顯示，大約10至20%感染新冠病毒的人士可能會繼續受到疾病的中長期影響，這些影響統稱為新冠肺炎長期影響或「新冠肺炎長期綜合後遺症」（「長新冠」）。「長新冠」常見症狀包括疲倦、氣促、智力功能障礙、頭痛、胸痛、關節疼等，可能會影響日常生活。