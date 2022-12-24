哈里梅根Netflix紀錄片「辣㷫」英國名嘴　《太陽報》刪文兼道歉

英國哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）的Netflix紀錄片公開後，兩人隨即再次成為不少英國民眾討論的話題，當中包括名嘴、《Top Gear》前主持Jeremy Clarkson。他日前在《太陽報》（The Sun）專欄稱對梅根「恨之入骨」，結果惹來大量投訴，該報章最終需要為刊登有關文章而道歉。



《衛報》12月23日報道，Jeremy Clarkson的專欄出版後，英國獨立媒體標準組織（Independent Press Standards Organisation，Ipso）表示，截至20日，當局一共收到超過1.75萬人就該篇文章的投訴，成為「被投訴之冠」。而文章其後在Jeremy Clarkson的要求下，在19日從網站上刪除。

《太陽報》23日發表道歉聲明，稱專欄作家有自己的意見，但《太陽報》作為發行商，認為需要負責任地自由表達意見，因此對刊登該篇文章感到遺憾，並作出真誠致歉，同時已經從網站及檔案中刪除文章。

報章亦重申Jeremy Clarkson的帖文，指他在有關文章內拙劣地引用《權力遊戲》（Game of Thrones）的其中一幕，導致大批民眾覺得不可接受，他自己對引起如此傷害感到震驚，強調將來會更加小心。

目前未知《太陽報》會否與Jeremy Clarkson解除合作關係，亦不肯定有關文章是否違反Ipso的評論文章指引。