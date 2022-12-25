炸彈氣旋來襲　美國水牛城餐廳被冰封　神還原《明日之後》

美國正受被稱為「驟強暴風雪」（Bombogenesis ）或炸彈氣旋（Bomb cyclone）的風暴侵襲，多地天氣嚴寒。紐約州水牛城 （Buffalo）漢堡鎮（Hamburg）12月24日有一間餐廳被「冰封」，看起來就像美國災難電影《明日之後》（The Day After Tomorrow）的場景。



路透社發布的照片顯示，24日漢堡鎮一間餐廳屋簷和窗戶掛滿冰柱，通往餐廳的道路已被冰雪覆蓋，車輛難以駛過。

這情景與電影《明日之後》的場景相似。電影講述氣候變化為地球帶來的災難，畫面包括水浸和城市被「冰封」。

紐約州水牛城餐廳被冰封的照片，請點擊放大觀看 :

截自24日，美國多地、包括通常較溫暖的南部地區，都已是連續第三天受寒冷天氣侵襲。 美國國家氣象局（National Weather Service）23日稱，在風寒效應 （Wind chill）下，一些地區的氣溫驟降至攝氏負48度。

在俄克拉何馬州麥卡萊斯特（McAlester），一名女子拍下她在家裏打開水龍頭的畫面，只見自來水流出後，很快就變成冰，結成冰柱。