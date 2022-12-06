韓媒：國防白皮書草案重添朝鮮為敵表述

韓媒12月6日引述消息稱，韓國2022年版《國防白皮書》的草案重新加上視朝鮮政權和朝軍為敵的表述。



根據韓聯社，多名政府消息人士透露，《2022國防白皮書》草案寫入「朝鮮政權和朝軍就是我們的敵人」的表述，正如政府公布的施政課題，但不會使用「主敵」表述。

韓國總統職務交接委員會5月3日公布110個施政課題，當中涵蓋研究在包括《國防白皮書》在內文件明文定性朝鮮為敵，以清醒認識到朝鮮政權和軍隊是韓國的敵人。

韓軍也把「視朝軍和朝鮮政權為敵」的表述寫入官兵思想教育教材。

報道指，倘草案最終獲通過，這將是《國防白皮書》自2016年以來重新採用視朝鮮政權和朝軍為「敵」的表述。

韓國之前用什麼表述

朝鮮1994年聲稱「要把首爾變成火海」後，韓國1995年首次使用視朝鮮為「主敵」的表述並一直沿用到2000年。

朝鮮半島局勢之後有所緩和，韓國2004年把朝鮮的稱謂改為包括「直接的軍事威脅」在內措辭，2008年還使用「直接而嚴重的威脅」表述。

韓國在2010年發生天安艦遭擊沉和炮轟延坪島事件後重新把朝鮮表述為「敵人」。這一表述一直沿用至朴槿惠政府。

文在寅政府2018年和2020年以「威脅和侵犯韓國主權、領土、國民生命、財產安全的一切勢力視為敵人」完全替代視朝鮮為「敵人」的表述。