英國智庫：世界經濟2023年或衰退　中國至少到2036年才能超越美國

英國智庫經濟與商業研究中心（CEBR）說，全球經濟將在2023年面臨衰退，這主要是因為應對通貨膨脹的借貸成本上升，導致多個經濟體出現萎縮。



彭博社報道，CEBR在最新公布的世界經濟排名報告中指出，全球經濟規模在2022年首次超過100萬億美元，但由於決策者繼續面對遏制高通脹的挑戰，全球在2023年的經濟將停滯不前，並很可能陷入衰退。這是因為各國紛紛調高利率以應對更高的通脹。

研究員預計各國央行行長將在2023年不顧經濟成本，堅持升息立場，而把通脹降至更舒適水平的代價，就是未來幾年的經濟增長前景會更差。

CEBR的調查結果比國際貨幣基金組織（IMF）的最新預測更為悲觀。IMF在10月份警告稱，2023年三分之一的全球經濟體將會萎縮，全球國內生產總值（GDP）增速低於2%的概率為25%。

即使如此，預計到了2037年，隨着發展中經濟體趕上已發展經濟體，全球GDP將增長一倍。經濟發展格局轉變的同時，到了2037年東亞和太平洋地區佔全球產出的比例將超過三分之一，而歐洲比重將降至不到五分之一。

CEBR的基礎數據來自IMF的世界經濟展望，通過內部模型來預測增長、通脹和匯率。

中國預計至少要到2036年才能超過美國，成為世界最大經濟體，比預期晚了六年，主要是受到中國動態清零政策，以及與西方貿易緊張局勢升溫的影響。

CEBR說：「中國與西方經濟戰的後果，將比烏克蘭戰爭的後果嚴重幾倍，幾乎可以肯定世界經濟急劇衰退和通脹回升會發生。這對中國的傷害將會大很多倍。此外，中國想引領世界經濟的希望也會被打亂。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

