泰國民調：前總理他信幼女貝東丹支持率領先巴育1倍以上

泰國最新民調顯示，前總理他信（Thaksin Shinawatra）的幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）仍是民眾最支持的總理人選，支持率較總理巴育（Prayut Chan-o-cha）高出一倍以上。



泰國國家發展管理研究生院（NIDA）12月的民意調查結果顯示，貝東丹是最多選民支持的總理人選，支持率達32%，比9月高出12個百分點；巴育的支持率為14%，前進黨新黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）為13%。

貝東丹目前是為泰黨（Pheu Thai Party）包容和創新顧問委員會主任，2022年3月被任命為「為泰家庭」的首領。

選擇支持貝東丹的受訪者坦言，他們支持的是貝東丹所屬的為泰黨承諾的政策改革，還有他信家族以前的成就。

貝東丹日前承諾，為泰黨將會努力提高橡膠、油棕和稻米的價格，以協助農民改善生活，同時推動旅遊和漁業發展。

貝東丹還承諾將努力翻新鐵路，推動泛亞鐵路泰國部份的建設，讓高鐵貫穿東南亞，從北京直通新加坡。

根據憲法，泰國的下一屆大選最遲須於2023年5月舉行，每個政黨可以在大選中提名最多3名候選人。泰國目前還未確定具體大選日期。

本文獲《聯合早報》授權轉載

