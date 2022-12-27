韓國空防遭質疑：朝鮮無人機曾飛總統府？空中對峙7小時未能擊落

朝鮮無人機12月26日在光天化日下長驅直進南下侵犯韓國領空。韓媒27日稱有消息指它們可能曾飛至龍山總統府拍攝，此外，無人機在首爾、仁川江華、京畿道坡州上空飛行約7小時，但韓軍發炮百多發都未能將任何一部擊落。韓軍防空能力因此備受質疑。



韓聯社27日稱，韓聯社稱有消息稱26日侵犯韓國領空的朝鮮無人機有可能飛至首爾南部並拍攝龍山總統府一帶。

據韓軍27日消息，5架朝鮮無人機26日侵犯韓領空，其中軍方首先偵察到的1架直接飛往首爾，約3小時後返回朝鮮。它進入金浦和坡州之間的漢江中立水域後，直接飛往首爾北部地區，但軍方未公開所謂「北部」的具體範圍。

這是因為無人機在探測雷達視野內若隱若現，它消失期間的具體航線不明確。韓聯社27日引述一名消息人士稱，不排除無人機可能從首爾恩平區方向進入後，飛往首爾漢江以北的龍山附近並拍攝總統府一帶。

韓陸軍首都防衛司令部2019年在首都圈關鍵設施部署應對無人機恐襲的二次監視雷達（SSR），但未能在今次事件發揮作用。

▼過去數年韓國都曾發現朝鮮無人機蹤影，韓媒稱在短短數年間，朝鮮這方面的科技迅速提升，不容小覷：

韓國聯合參謀本部（韓聯參）26日稱，韓軍從當天上午10時25分起在京畿道一帶偵察到多條疑似朝鮮無人機航線。韓軍識別到5架朝鮮無人機，先被偵察到的1架進入金浦和坡州之間的漢江中立水域，隨後飛往首爾北部地區，之後離開首爾返回朝鮮。另外4架從江華島西側飛入，在江華島地區活動。韓軍認為，4架無人機出現的目的在於分散韓軍注意力。它們消失在韓軍探測範圍後，未再出現。

朝鮮5架無人機航線大致分為上述兩種，出發地點未識別得到，但韓軍認為應不會有很大差異。韓軍正在分析無人機準切的返回朝鮮時間，據推測，這些無人機從上午開始至少在韓國領空飛行7小時。韓軍機師還用肉眼發現1架無人機，據了解，那部無人機翼展約為2米。其餘無人機通過雷達識別，因此外形未能得到掌握。

軍方偵察到朝鮮無人機航線後，將戒備態勢上調至第2級，並派出F-15K、KF-16戰機、KA-1輕型攻擊機、阿帕奇和眼鏡蛇直升機等應對，行動包括進行射擊。

韓國雷達在喬桐島以西海岸偵察到無人機出現後，韓軍直升機發射100多枚20毫米口徑炮彈，但未能射中。那一批朝鮮無人機之後可能已返回朝境，或飛出韓軍雷達的探測範圍。

韓軍相關人士稱，是在不影響民眾的前提下進行應對。在民宅和市區等地上空出現異常情況時，韓軍鑑於可能影響民眾安全而未作射擊。韓軍在偵察到無人機之後，推測有人操控，便向朝方進行廣播警告和射擊示警。

軍方雖多次廣播示警和射擊示警，但僅靠空中戰力應對的做法是否妥當，也遭到外畀質疑。根據朝鮮無人機應對指南，相關作戰任務由地面區域防空雷達和運用火神式機炮的對空防禦部隊負責。但軍方未公開陸軍和海軍陸戰隊的對空防禦部隊是否參與應對今次事件。

朝鮮無人機進入韓國領空後，逗留長約7小時，韓軍卻未能擊落，韓聯社27日稱，有觀點指出，韓軍的防衛有漏洞。

韓聯社引述專家指出，無人機低空低速飛行，雷達反射面積小，紅外線訊號弱，不易被雷達識別，但在它們返回朝鮮途中，韓軍有必要更積極的進行射擊。