金正恩：朝鮮2023年重點發展冶金化學電力輕工業等

朝中社星期二（12月27日）報道，朝鮮領導人金正恩星期一（26日）晚上出席了紀念《朝鮮民主主義人民共和國社會主義憲法》頒佈50周年的報告大會。此次紀念活動在萬壽台議事堂舉行。



這是金正恩執政以來首次出席憲法頒佈紀念活動，他父親、前朝鮮領導人金正日生前從未出席相關活動。

韓聯社報道，朝鮮於1972年12月27日頒佈施行《社會主義憲法》，並將當天定為「憲法節」。分析人士認為，金正恩出席此次大會或意在強調《憲法》頒佈50周年的意義，同時對內與對外彰顯他對維護朝鮮體制的堅強意志。

朝中社稱，面對最嚴峻的挑戰和困難，朝鮮向全世界弘揚國家尊嚴和威力。在這一主體革命的新時代下，憲法作為實現「人民群眾至上主義」的有力手段，出色地履行其使命。

朝鮮最高人民會議常任委員長崔龍海在紀念報告中說，在強有力的法律保障基礎上，推動共和國飛躍發展，這歸功於金正恩在主體立法建設方面發揮卓越領導力。作為推動強國建設偉業的武器，《憲法》將繼續履行其歷史使命。

崔龍海說，在強有力的法律保障下堅決推進自衛國防力量建設，營造有利於朝鮮特色社會主義勝利的環境，這是朝鮮在國家發展過程中，取得的最驚人成果。他還說，勞動黨實現了國家核武建設的偉業，為美國單方面核訛詐的歷史畫上了句號。

（編按：朝中社27日較早時報道，朝鮮勞動黨第8屆中央委員會第6次全體會議擴大會議26日也在黨中央委員會本部大樓召開。

金正恩說，朝鮮的國力在政治、軍事、經濟和文化等各領域得到加強，2023年重點目標包括冶金、化學、電力和輕工業等。）

本文獲《聯合早報》授權轉載

