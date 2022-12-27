外型亮眼兼家族實力雄厚　他信幼女貝東丹成最受歡迎泰國總理人選

泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）仍是民眾最支持的總理人選。她目前身在香港，12月27日才發布一則限時動態，分享自己前往慈山寺的相片。



貝東丹不時會在Instagram分享自己的日常生活。根據推文，她27日在慈山寺，26日在妹記吃粥，23日又與包括父親他信和姑姑英拉（Yingluck Shinawatra）在內等人到田舍家（Inakaya）共晉晚餐。

她經常出入香港，就連婚禮也是在香港舉辦。

根據選舉委員會，泰國下屆大選最遲須2023年5月舉行。泰國家發展管理研究生院（NIDA）17日至22日進行的民意調查結果顯示，貝東丹是最多選民支持的總理人選，支持率為34%，而現任總理巴育（Prayut Chan-o-cha）支持率為14.05%，排行第二。

貝東丹目前是為泰黨（Pheu Thai Party）包容與創新顧問委員會主席。他信和其妹英拉都曾擔任泰國總理，但兄妹兩人分別在2006年和2014年遭遇政變並被逐出總理辦公室。他信與英拉目前都流亡海外。

支持貝東丹的受訪者稱，他們支持的是為泰黨承諾的政策和他信家族以前的成就。