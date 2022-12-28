內地開關︱疫情嚴峻機票貴　居新加坡華人：家人叫我不要回去過年

中國將大幅度開放邊境防疫管控，在本地的受訪者多數認為目前中國新冠疫情仍嚴峻，而且機票價高，因此無意立即前往。旅行社也反映機票需求未見增加。



中國當局星期一（12月26日）晚宣布從明年1月8日起對新冠疾病降級管理，不再對入境人員採取全員核酸檢測和集中隔離。對此，受訪的本地人和旅居本地的中國人多數表示會再等一等才前往，預計會等到農曆新年過後。

已有三年沒有回家的魯蕾（30歲，銀行業）說：「我等待放寬措施等了三年，之前要隔離很久，所以沒法回去，再等一下其實無所謂。現在家鄉的疫情嚴重，父母都染疫了，幸好症狀都不太嚴重。他們都讓我不要回去過年，等情況好轉再說。」

除了中國境內疫情嚴峻之外，機票價格也是人們考慮的因素之一。在本地留學的林圳超（25歲，學生）說，他上網查了機票價格，發現價格是以前的四五倍，而且還不一定買得到合適日期的機票，因此打消了回家的念頭。

「我是打算要到5月或是10月的長假再說，那時候家人也比較有空。我已經等了三年，真的不差那幾個月，而且現在大家平時都在微信上聯繫，所以也不會有太大的思念。」

新冠疫情：圖為2022年12月14日在北京街頭（AP）

以前每年都會到中國探親和旅遊的林宗誠（59歲，自僱者）認為，中國放寬管制是好消息，但他要等情況穩定下來，觀察各城市如何實際落實再做打算。他認為，中國既然可以在短時間內宣布放鬆邊防，就不排除政策會突然縮緊。

目前飛往中國的航班數量有限，新加坡航空飛往中國各主要城市的航班每週只有一兩班。 1月13日直飛北京，27日返新加坡的機票價格為4161坡元（2.4萬港元）；1月16日直飛上海，28日返回的機票為5235坡元（約3萬港元）；1 月17日直飛成都，31日返回的機票是2442坡元（約1.4萬港元）。酷航1月15日直飛廣州，29日返新的機票是2157坡元（約1.2萬港元）。

中國開放邊境後是否會增加航班趟次，新加坡航空受詢時說無法透露涉及商業機密的信息，但會繼續關注需求並做出適當的調整。

記者星期二（12月27日）下午到珍珠坊的旅行社了解情況。一家旅行社的職員說，雖然中國宣布鬆綁後很多人來詢問飛中國的機票情況，可是昂貴的價格讓許多人卻步。

她說：「另一些顧客是購買了1月8日之前的機票，因此來要求改簽，改成8日後的機票，這樣就無須隔離。我們會盡可能幫助他們。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

