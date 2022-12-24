朝鮮有自產手機能力？晶片竟「來自台灣」　官方：3G上網已足夠

不少民眾都還以為朝鮮的生活水準並不高，不過其實朝鮮已經擁有「自產手機」的能力了，更令人意外的是，朝鮮的手機晶片大多「來自台灣」，而目前出產的手機只能使用3G上網。



日媒《マネー現代》報導，朝鮮人民大多數都是貧困的狀態，而且國內貧富差距愈來愈大，其中一個貧富指標就是「手機」，先前朝鮮境內大約有600萬人擁有手機，現在已經減少到400萬人，報導也稱，而朝鮮第一次有手機是在1990年。

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此外Facebook粉專「朝鮮經貿文化情報 DPRK」也發文指出，朝鮮手機的普及率只有25%，品牌有三種包括了「平壤」、「阿里郎」、「金達萊」，多使用台灣聯發科的晶片，而手機系統都是「特別訂做」的安卓（Android）系統，目前朝鮮手機只能3G上網，且還限區域網域，官方對此稱「國內目前沒有4G上網需求」。

此外，並非所有朝鮮人都能擁有手機，要有工作有需要才會發給，而朝鮮也沒有自己的社群平台，更沒有網路通訊軟體，只可以使用簡訊來聯絡。特別的是，若是想玩手遊，還必須要跑到遊戲專賣店「請專人下載安裝」。

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而朝鮮當地手機電信公司為「高麗電信」，其基本月租費相當便宜，為1000朝元（相當於港幣約1元），資費包含了200分鐘的通話時間，不過，若通話時間超過200分鐘，增加的手機使用費就需要用外幣支付，每增加100分鐘就要支付新台幣360元（約港幣91元），比起基本月租費貴相當多。

該粉專在貼文中還附上一張北韓民眾正在使用手機的照片，結果手機背面的貼紙意外吸引網友們的目光，紛紛留言表示「這是維尼熊貼紙欸」、「這貼紙故意欸」、「北韓人也愛小熊維尼」、「有維尼熊，乳華了」。

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