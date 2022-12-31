拉鋸多年　美國眾議院委員會公開特朗普報稅紀錄

美國眾議院歲入委員會（US House Ways and Means Committee）12月30日公開前總統特朗普（Donald Trump）2015至2020年的報稅紀錄，令外界可以進一步了解他的財政狀況。不過特朗普則警告，委員會的做法只會令美國政治分歧更嚴重。



路透社及英國廣播公司（BBC）報道，眾議院歲入委員會公開數百頁的特朗普稅務紀錄，當中顯示他在2015至2020年間的收入及稅務負擔有極大浮動，特朗普及夫人梅拉尼婭（Melania Trump）報稱生意虧損額甚大，因此他們只交很少甚至零入息稅。

委員會同時發現，美國國稅局（IRS）在特朗普上任首兩年期間，並沒有審核對方的報稅內容，直到委員會2019年提出要求後才開始行動。

特朗普發表聲明，批評委員會的行為可恥，而且最高法院亦不應批准公開，認為事件會導致很多人遇到可怕的事。

美國政壇有個多年傳統，就是總統候選人及政府官員都會公開報稅紀錄，以符合透明和問責精神。不過特朗普在2016年參選時，就打破傳統，拒絕公開自己的稅務狀況。他的支持者認為有需要保障私隱，不過外界普遍質疑特朗普是否有所隱瞞，例如他是否沒有像自己聲稱般富有等。