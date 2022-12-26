聖誕佳節繼續抱怨：特朗普的緩慢政治死亡已可預見？

除了北美風雪之外，美國聖誕節期間最大的政治新聞是來自德州的移民被「難民大巴」送到副總統賀錦麗（Kamala Harris）寓所之外，幾架大巴卸下的移民變成了零下負7度（攝氏）寒冷天氣下的「政治人球」，延續了德州共和黨州長阿博特（Greg Abbott）帶頭發起的邊境移民政治宣傳把戲。

另一邊廂，目前唯一已宣布參選的共和黨總統候選人兼前總統特朗普（Donald Trump）則在其社交媒體Truth Social上，借聖誕祝願之機從「激進左翼馬克斯主義者」到剛被任命主理司法部特朗普相關調查的特別檢察官都抱怨了一遍。其中內容人們都耳熟能詳。即使特朗普不是在曝光度甚低的Truth Social而是在Twitter發言，如此老調重彈的抱怨大概也引不起太多人關注。

特朗普向「所有人」祝願聖誕快樂，特別點出「正在毀滅我國的激進左翼馬克龍主義者」「正在非法強迫和收買社交和爛透主流媒體……的聯邦調查局」以至「任命了一個老婆和家人都比地球上任何人更憎恨特朗普的特別『檢察官』」，並向他們送上「愛」。其中，他又無端稱讚自己聰明絕頂、有先見之明等等......

特朗普的聖誕「祝願」。（Twitter@KellDA）

當一個靠自我宣傳能力登上美國總統寶座的人物，開始愈來愈讓人感覺沉悶之時，其政治實力也將逐步從其指間流走。最近的民調正正反映着這一點。波士頓薩福克大學（Suffolk University）在12月7日至11日進行的民調就顯示，在共和黨人和保守派獨立人士之中，有56%受訪者認為在中期選舉中大敗民主黨的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）應該作為共和黨總統提名人出戰2024年，相較之下，只有33%受訪者認為特朗普應該出選。

在整體選民之中，昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）在12月8日至12日進行的民調也顯示，特朗普的好感度跌至七年來最低的水平，只得31%。而其在共和黨選民中的好感度也跌至七成，同樣是七年來最低。同時，有高達七成已登記選民表示不願看見特朗普代表共和黨出選下屆總統。

《經濟學人》與YouGov在12月10日至13日進行的民調，也同樣地顯示只有46%共和黨人和傾向共和黨的獨立人士認為特朗普應該參選2024年總統選舉，反對者則為37%，兩組數字近幾個月來都分別呈現出下跌和上升的走勢。

雖然莫寧諮詢（Morning Consult）的2024年共和黨初選追蹤民調依然顯示特朗普以48%支持領先德桑蒂斯的33%，但這大概只反映出特朗普以外的人選過多，如果將這些人物合而觀之，他們在共和黨內的支持度已輕微超過了特朗普。而且，莫寧諮詢的調查也顯示潛在共和黨初選選民有近半聲言過去一周收到了有關德桑蒂斯的正面訊息，特朗普此數只得32%，這大概也反映出民間意見風向的轉變。

當然，如果共和黨人不能推出單獨一位的「非特朗普」候選人，特朗普仍然有可能在芸芸候選人中憑藉少於半數的支持跑出。但從今天的民意可見，即使特朗普堅持參選，這個事實本身已不構成其他共和黨人躍躍欲試的必然阻礙。

不知道是否因為知道自己的政治號召力正在減退，特朗普最近似乎希望靠自己的「夕陽餘暉」從支持者手中謀財。12月中，特朗普一度賣關子宣稱將有「重大宣布」，人們一度猜測他將會公布副總統人選，可能對未來共和黨初選形勢有重大啟示。豈料特朗普的「重大宣布」竟然是推出以自己頭像安插在各種超級英雄身上的NFT（非同質化代幣），每張「藝術照」作價99美元，全套4.5萬張，籌得的400多萬美元盡數落入特朗普個人口袋之中。

對於這種「不務正業」的低級圖利行為，一度是特朗普選戰軍師、如今仍是美國右翼意見領袖的班農（Steve Bannon）也稱自己受不了，認為任何牽涉其中的人也應該馬上被炒掉。另外，更有一位在國會暴亂相關檢控中已承認有罪、正等待宣判的右翼網上小名人（Twitter上名為「Baked Alaska」）表明他不敢相信自己正因為一個「NFT推銷員」而要受牢獄之災。

特朗普自己的行為，以至其原有死忠支持者的背離，已反映出特朗普正在經歷着政治死亡的緩慢過程。

不過，特朗普的政治死亡，並不代表特朗普主義的政治死亡。從德州州長阿博特的難民大巴，到德桑蒂斯向迪士尼公司大商家發動的文化戰爭，我們都可以看到特朗普主義的右翼政治表演元素。特朗普對於美國政治的禍害，並不會因為他本人的退場而消失。