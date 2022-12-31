新加坡警員憑微弱敲牆聲　救出受困浴室4天女子

新加坡一名女子突然音訊全無，親戚尋人無果報警。警方上門調查與鄰居了解情況時，機警的警員聽到微弱的敲牆聲，順藤摸瓜，救出受困浴室4天的女子。



新加坡警察部隊星期四（12月29日）在Instagram平台發貼文說，警方在11月27日晚接到失蹤女子親戚的報案，指已經4天聯繫不上女子。親戚過後也到女子位於金文泰一帶的公寓住家查看，但無人應門。女子的手機也處在關機狀態。

來自金文泰警署的伊布努（Ibnu Musalli）高級警曹長和米格達德（Miqdad Fisall）警曹了解到情況後，立即前往女子住家調查。女子的鄰居們也證實，已經有3至4天沒有見到她。不過，細心的警員觀察到，女子住家門外還有一些包裹尚未取回，直覺告訴他們女子可能還在單位內，只是無法回應。

就在這時，警員發現牆壁的另一邊傳來輕微的敲擊聲。他們立刻採取行動，在保安的協助下進入到女子單位內。

單位內昏暗空蕩，他們往屋內走時，敲擊聲愈來愈清楚，疑似來自於浴室。米格達德喊道：「女士，我們是警察，是來幫你的。」女子聽到聲音後立刻回應。

警員發現，原來浴室的門把手壞掉，女子受困其中。他們立刻強行破門，並為女子遞上浴巾和衣物。

女子獲救後憶述自己的經歷說，她4天內無法聯繫外界，也沒法逃出，她只能試着拍打牆壁，希望有人發現她在求助。

米格達德則說，女子獲救後流着眼淚感謝他們，她的身體無大礙，救護人員過後為她作進一步檢查。

本文獲《聯合早報》授權轉載

