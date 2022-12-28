內地開關｜新加坡德國未擬改變應對中國旅客措施　馬來西亞增航班

中國放寬針對新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情的防疫措施，國內確診個案急增。新加坡12月28日稱，目前不會調整以從中國入境旅客為對象的防疫管控措施。德國也暫沒改變應對中國旅客的措施。馬來西亞12月28日稱，往返馬中兩國的航班會陸續增加。



新加坡《聯合早報》12月28日稱，新加坡衞生部目前不會調整以從中國入境旅客為對象的防疫管控措施，但會密切留意全球疫情，並在必要時作出調整。

新加坡衞生部指，中國現時已限制境外旅遊，只允許個人因包括求學和商務在內的合理原因出國，而新加坡則要求未完成新冠疫苗接種的旅客，在入境前接受病毒檢測，短期訪客也須購買醫療保險。

中國新冠肺炎疫情：2022年12月17日，中國北京市海淀區田村路街道新冠疫苗臨時接種點，醫護人員做鼻噴第二劑次加強針接種前準備工作。（新華社）

德國

德國衞生部發言人12月28日表示，德國正關注中國疫情的發展，但目前沒迹象顯示德國需改變現有措施。

馬來西亞

馬來西亞交通部長陸兆福12月28日指，往返馬中兩國的航班會在中國開放邊境後陸續增加，並會逐漸回到2020年疫情前的規模。

他指在2022年，很多馬來西亞民眾已開始出國旅遊，加上中國這目的地，他相信馬來西亞2023年的航班會增加。