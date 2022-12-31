繼履歷造假後　美國準眾議員再被爆謊稱母親911遇難身亡

美國紐約州共和黨準眾議員桑托斯（George Santos）上週承認自己在競選期間曾謊報學歷及工作經歷後，12月29日再被發現曾在2021年謊稱母親於911事件中身亡，跟她真實過世日期不符，再度惹來醜聞。

《華盛頓郵報》29日報道，記者阿里（Yashar Ali）當日在Twitter上發布截圖，發現桑托斯曾在2021年7月表示，「911 奪去了我母親的性命」，而在同年12月23日，他又指當天是他母親的5週年忌日，陷入矛盾。

桑托斯團隊隨後在競選網站上承認，桑托斯的母親在2001年9月11日時，的確身處位於紐約世界貿易中心南塔的辦公室，在911事件中倖存，但「在幾年後與癌症的搏鬥中喪生」。

報道稱，一則屬於他母親本人的訃告證實，她實際上於2016年12月23日離世，同桑托斯2021年12月帖文宣稱吻合。評論批評競選網站澄清指，2016年與2001年相距15年，已超出「幾年後」範圍。

桑托斯在2022年中期選舉當選為紐約州眾議員。他在12月26日承認，自己在競選期間曾謊稱擁有巴魯克學院（Baruch College）學位，以及曾為花旗銀行集團（Citigroup）及高盛（Goldman Sachs）工作，並為此致歉，但強調仍會宣誓就職。