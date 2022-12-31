特朗普6年報稅表遭公開　美媒列5大重點　共和黨醞釀報復民主黨

拉鋸多年後，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的報稅表終遭國會公開，他的避稅招數、在外國的銀行戶口都成為傳媒焦點，他回應稱「這顯示我成功」。在近6000頁的報稅文件外，重點還在於美國兩黨的角力，明年初將重掌眾議院的共和黨，正醞釀報復民主黨。



美國新一屆國會議員2023年1月3日會宣誓就職，屆時共和黨將重掌眾議院，由於現時民主黨在眾議院仍佔優勢，歲入委員會趕在12月30日、即「換班」前公開特朗普2015年至2020年的報稅紀錄。

美媒列出從報稅表可看到的5個重點：

1. 委員會質疑特朗普申報內容

評估過報稅表的兩院稅收聯合委員會（Joint Committee on Taxation）對特朗普的申報內容提出質疑，主張審計人員應該調查特朗普與子女之間的貸款協議，包括利率，若利率不同於市場利率，應該視為需要申報的送贈，需付更高稅率。

委員會也質疑為何特朗普旗下一間負責營運其私人直升機的公司在2017年收支完全一樣，收入為42,965美元，支出也是42,965美元，結果不用繳稅。

美國前總統特朗普（Donald Trump）在2022年8月10日離開特朗普大樓，前往紐約州總檢察長辦公室時，向在場守候的記者揮手。（AP）

2. 列巨額虧損避稅

美媒指特朗普在2015至2020年間的收入及稅務負擔有極大浮動，特朗普及夫人梅拉尼婭（Melania Trump）報稱生意虧損額甚大，因此他們只交很少甚至零入息稅。

在2017年時，特朗普申報了巨額虧損，因此只需付750美元的美國聯邦收入稅，同年他向外國政府繳付的稅金更多，達到近100萬美元。

特朗普則回應稱這反而是顯示他的成功，「報稅表再次顯示我是多麼自豪地取得成功，如何能夠利用折舊和其他各種稅務減免，以激勵創造數以千計的就業機會和宏偉建築、企業。」

圖為特朗普2016年的報稅文件（AP）

3. 特朗普的外國戶口

特朗普持有的外國銀行戶口也受到傳媒關注，包括申報內容顯示他2015年2017年在中國有銀行戶口，《衛報》指，特朗普過去的說法則是在中國的戶口於2013年開設，至2015年關閉，他當時稱「我正在考慮在中國做一筆交易。 像其他數百萬人一樣，我也在考慮這個問題。 我最後決定不做。」

4. 2020年有否捐薪酬？

特朗普上台時承諾每年捐出40萬美元的薪酬予慈善機構，但美媒指在2020年的報稅表上，他沒有列出此項，這是在6年報稅表資料中，他唯一沒有申報慈善捐款的一年。

5. 總統審計

歲入委員會負責監督美國國稅局（IRS）與制訂稅務政策，此委員會就再提出質疑稱，在特朗普執政時期，國稅局只有在2016年對特朗普的報稅表展開一次「強制」審計，而且是在2019年秋季才這樣做。

2022年11月15日，美國前總統特朗普在海湖莊園宣布他競逐2024年美國總統大選（Andrew Harnik／美聯社）

共和黨報復追查拜登之子？

特朗普的報稅表遭公開後，或會引來更多人質疑他的稅務，但另一「戰場」更在國會。

明年初將掌控眾議院的共和黨人，之前已在歲計委員會閉門會議中警告，民主黨人公布特朗普的稅務資料，隨時招來報復，例如是追查總統拜登（Joe Biden）次子亨特（Hunter Biden）的稅務。

特朗普則警告，委員會的做法只會令美國政治分歧更嚴重。