暴風雪強襲美加多處　房屋遭冰封美如童話世界　居民笑不出

《霍士新聞》與《路透》12月29日報道，大規模冬季風暴在聖誕節周末橫掃了美國各州與加拿大，紐約州水牛城附近一處加國湖濱社區沿岸的房屋如同完全凍結，無人機錄下影像與攝影師拍得照片都可見到景象極為驚人，就像變成宛如童話般的「冰城」。



這處湖濱社區是加拿大安大略省伊利堡（Fort Erie）的水晶灘（Crystal Beach），影像可見到冬季風暴吹起的風將湖水打上岸後，湖濱第一排的房屋就被一層冰封住，如同出現了一道冰造外牆。

加拿大的水晶灘在寒冷天氣下，宛如雪國一樣：（按圖了解）

據報道，伊利湖（Lake Erie）沿岸的兩層樓房屋從地面直到屋頂都被冰覆蓋。已在當地住了18年的男子唐（Don）告訴《CityNews》，「看看這景象，很漂亮，我不得不這樣說。但不幸的是，這造成很大的破壞」。

伊利湖周遭已被冰雪完全幅蓋：（按圖了解）

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當地警方現在警告本地居民與外來遊客避開該區域，否則就會冒着自己被困住的風險。尼加拉地區警局（NRPS）12月28日在Twitter寫到，現在網絡流傳着伊利堡與柯爾本港（Port Colborne）的冰封湖邊住宅照片，「問題在於，人們經仍有着厚厚積雪和封閉的道路前去觀看。我們有車被困，還有人走在不平安全的湖冰上」。

警方勸告民眾，「留在家中、保持安全」。報道則指出，紐約州西部與安大略的氣溫上升時，這些房屋預期將在本周末解凍。

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