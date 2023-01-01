馬來西亞女星哭訴遭人落降頭　長年嘔刀片鐵釘　竟是熟人狠下毒手

到底發生了什麼事？馬來西亞女星Tash Yong自爆過去的20年來，自己飽受巫蠱邪術折磨，不僅時常詭異的口吐刀片、鐵釘等物，甚至私密處也會莫名血流不止，讓她身心靈都被摧殘到極限，她更透露自己先後找過6名宗教師，而所有人都將背後的元凶指向同一人，更恐怖的是始作俑者竟是身邊親近之人。



Tash Yong 在IG還原事情始末，表示在過去的20年來，由於自己被熟人下了降頭，導致生活苦不堪言，不僅私密處會莫名流血，甚至時不時就會吐出頭髮、刀片、扣針、生鏽的鐵釘等物，而自己也不是沒有找過宗教師為自己解降，但最終仍是無功而返，只從線索中得知自己是被身邊熟識的人所害。

馬拉女星表示自己被熟人下蠱導致過去的20年苦不堪言。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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「這20年來的折磨一天都沒有減少過」，Tash Yong表示，這樣的巫蠱之術不僅對自己造成影響，甚至連帶波及她身邊的家人、她的演藝事業，甚至是她發展的副業，不僅生意一落千丈，在演藝圈也被旁人歸類為很難相處的類別，整體運勢大大受挫；不過Tash Yong並未透露與下降頭之人是否有聯繫、亦或是如何反制，僅表示自己無論如何都會用堅強樂觀的態度過好之後的每一天。

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