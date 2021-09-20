馬來西亞有售衛生巾　包裝設計一處有問題？激怒宗教團體廣告急撤

馬來西亞知名衛生棉品牌近日舉辦促銷活動，不料產品包裝設計卻遭政府組織點名批評，指花蕊圖案設計類似女性私處，並要求產商尊重女性，撤銷廣告！



瑞典的女性衛生用品品牌「薇爾」（Libresse）的大馬分公司最近推出促銷廣告，但有關促銷活動卻遭到伊斯蘭宣教基金會的婦女理事會（簡稱MAYA）的批評，指該促銷活動「不尊重」及「剝削」女性的身體。為此，大馬威爾於9月16日在Facebook發文指，同意從各渠道中撤下廣告。

文告強調，該公司無意冒犯任何女性或社群，公司的初衷，是為了鼓勵女性接納自己的女性氣質和潛能。「作為一個包容性的品牌，我們重視每一種聲音，並積極接觸對我們提供寶貴意見或建議的社區。」

作為女性衛生用品商，薇爾過去在全球各地，致力推動打破月經和女性生殖器的文化禁忌，尤其在2016年發起#Blood Normal#運動。當年的廣告打破過去以藍色代替血液的表象手法，並首次以代表血液的紅色呈現，告訴消費者月經是正常的，不必羞恥且應積極面對。

點擊放大瀏覽涉事包裝及廣告▼▼▼

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據了解，馬來西亞伊斯蘭宣教基金會（YADIM）隸屬首相署，其婦女理事會是於9月16日當天傍晚6點20分，在Facebook發布文告，批評該設計圖案。文告內容是要求大馬威爾撤除「V-Kebaya」和「Know Your V」兩項活動，事由設計圖案類似女性私處，有不尊重女性的嫌疑。隨即，大馬薇爾則在當天晚上11時23分發帖表示感謝反饋，並解釋無意冒犯女性，重申該公司一貫破除禁忌和鼓勵女性提高自信。

較早前，伊斯蘭宣教基金會婦女理事會主席莎菲娜抨擊衛生棉促銷廣告，濫用女性私處圖案作為廣告設計，屬於不尊重女性身體。她指出，把女性陰部圖案穿在身上，或印在包包上、或作成摺紙，都是「我們的文化」無可接受，且「宗教價值」不允許的。同時，她強調，女性的生理期主要與子宮有關，因此，薇爾的Know Your V活動沒必要強調女性私處，為此，該組織促請該公司將廣告撤下。

大馬薇爾公司在遭受批評後，即撤除有關女性衛生產品的衛生棉包裝和廣告，其促銷活動標題也從「認識V」改為「敏感V」，繼續提醒女性要關注生理衛生。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：衛生棉包裝似女性私處圖案 政府組織促生產商撤除廣告】