馬來西亞男女訂婚5年未婚妻相貌「保密」　婚禮當天揭盅喜結連理

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-02-22 23:22

每個宗教都有它的教義，例如信奉伊斯蘭教，女子就不可拋頭露面，在公開場合必須戴上尼卡布面紗，和異性的互動也有許多限制。馬來西亞一對信奉伊斯蘭教的情侶，雙方訂婚5年，男方從未見過女方的「真面目」，直到日前首次看到對方的「身份證」，確定長相後才完成這樁喜事。

綜合外媒報道，網名為@tolibul_ilm的女子在Twitter發文表示，她來自於保守的穆斯林家庭，並在父母親的安排下，5年前與一名素未謀面的男子訂婚，不過男方當時正在國外唸書，雙方僅在社群軟體互加好友，從未聯繫過。

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男方在去年底完成學業後返回馬來西亞，決定要履行婚約，並在2020年12月註冊結婚。事後女方十分緊張和憂心，對方從未看過她的長相，加上男方條件優秀，會不會看到她的「廬山真面目」而失望悔婚。

不過女子想太多了，註冊結婚當天，男方看到她身分證上的照片，立馬大讚長得非常漂亮，而且非常滿意，最後順利完婚。事後女方透露，丈夫是一名宗教師，認為他所受到的家庭教育一定很好，完全不擔心自己在婚後會感到後悔。

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