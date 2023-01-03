能源價格飆升發大財 韓國煉油公司發放「120個月年終花紅」
撰文：聯合新聞網
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韓國煉油巨頭現代煉油（Hyundai Oilbank）2日宣布，將發放相當於10倍年薪（120個月）的年終獎金給員工，比台灣長榮海運的最高52個月還多逾一倍。
韓國先驅報報導，雖然現代煉油拒絕揭露具體的獎金金額，但該公司2021年也曾發給員工6倍年薪的獎金，當時平均每名員工收到7.26億韓元（約448萬港元）。
這充分反映出去年煉油業的傑出表現。光是去年第3季，現代煉油的營業利益就比一年前躍增226%至2.8兆韓元。消息人士表示，若再加上第4季財報，現代煉油去年的總獲利將增加更多。
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一名匿名業界主管表示：「全球動能是決定煉油業利潤的關鍵要素。由於俄烏戰爭的持續影響和冬季供暖需求增加，全球油價飆漲並拉抬零售價格。」
以沙特阿拉伯和俄羅斯為首的石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+）最近決定維持每日減產200萬桶原油政策，已導致全球油價上漲。
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