荷蘭新年傳統復活　5萬人不畏嚴冬　穿比堅尼泳褲「跳海」迎2023

荷蘭民眾興奮迎接2023新年，元旦1月1日全國各地更有超過5萬人「跳進海裏」慶祝新年。當地媒體報道，儘管海水溫度只有7度，但完全澆不熄荷蘭人的熱情，民眾穿着泳褲、戴着毛帽，紛紛衝入海中，畫面十分壯觀。



《荷蘭時報》報道，這項傳統「跳海」活動最早可以追溯到1965年，有些荷蘭人就算不在老家，離鄉背井到國外闖盪，也會在其他國家自發性舉行活動，例如澳洲今年也有舉辦。

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氣象學家指出，今年荷蘭的元旦「相對溫暖」，海水溫度約為7度，已經是有史以來最溫暖的紀錄。

在荷蘭全國142個地方，共有超過5萬人參加「跳海」活動，他們戴着荷蘭國旗顏色的帽子、在中午時分衝進北海；位於海牙地區的斯海弗寧恩海灘則聚集了最多人，有上千位民眾穿着泳衣跳入海中嬉戲。

這項活動過去因為新冠疫情大流行而暫停，活動贊助商當時甚至還分發了裝有北海海水的箱子，鼓勵荷蘭民眾在自家後院、陽台為自己「潑水」，延續這項慶祝新年的活動。

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