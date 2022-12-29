蛀牙裏有什麼？挖出一坨坨超噁心「黑色物體」　影片播放量破億

飯後刷牙有多重要？看這名外國牙醫的影片就知道。



美國洛杉磯一名型男牙醫師在TikTok上創立頻道「thekidzdentist」，分享許多嚴重蛀牙的治療過程。

其中一段影片播放量已突破1.2億次，病患蛀壞的臼齒中竟然挖出一坨坨噁心的黑色物體，疑似是綠色葉菜類食物的殘渣。

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根據《每日郵報》報道，最初以實境秀走紅的「戰痘醫師」珊卓拉（Dr. Sandra Lee）透過在TikTok、YouTube分享治療囊腫、痤瘡的影片，成功掌握網路流量密碼。

最近洛杉磯型男牙醫「The Kidz」也跟隨這名皮膚科醫師的腳步，在TikTok上分享他為患有各種嚴重牙科問題的病患治療短片，每則影片至少都有數十萬到數百萬點閱率，最高的一則甚至突破1億2740萬次播放量。

影片中醫生拿工具檢查病患下排一顆蛀牙到變色的臼齒，首先找到一小塊黃色碎屑，後來又發現牙齒裏竟然塞了許多發黑的食物殘渣，接連夾出一坨又一坨的深色菜葉，還夾雜着乳白色顆粒，而這些不應該出現在牙齒結構裏的東西最終都被吸進設備管道之中。

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影片迄今累積3.5萬則網友留言，有人說「嘿兄弟，我們吃菠菜和米飯，但我們不把它儲存在牙齒裏」、「裏頭藏了一頓飯菜」、「是為了準備過冬」、「我懷念30秒前的我」、「那裏面是個完整的生態系」。還有不少網友留言表示，看完這個影片，他們已經立刻去刷牙了。

除了蛀牙裏頭卡食物殘渣之外，「thekidzdentist」頻道還分享了各式各樣的誇張案例，例如嚴重牙結石、牙周病、牙齒被糖分蛀光的「奶瓶性齲齒」等，讓許多人看得心驚膽跳，更重視牙齒清潔。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】