麥當勞撤出哈薩克　供應受俄烏戰爭影響

著名連鎖快餐集團麥當勞（McDonald's）最近結束在中亞國家哈薩克（Kazakhstan）的業務，消息指俄烏戰爭影響食材供應，令麥當勞難以在當地繼續經營。



路透社1月6日報道，哈薩克最大城市阿拉木圖（Almaty）的工人開始拆除當地麥當勞的招牌，有民眾認為，其他快餐連鎖店難以用同樣價格複製麥當勞的產品。

麥當勞的哈薩克特許經營商Food Solutions KZ表示，該公司一向採購俄羅斯的肉類，但俄烏戰爭爆發後就停止進口，同時亦無法在哈薩克找到替代品，因此被迫結束營業。

哈薩克的飲食文化與肉類有密切關係，因此對於Food Solutions KZ聲稱無法在當地採購材料，很多民眾都感到詫異。不過有業界內幕人士透露，麥當勞美國總公司要求的認證和審核過程漫長和昂貴，導致當地肉類生產商嫌麻煩而不想合作。

麥當勞的聲明提到，已解除Food Solutions KZ的特許經營合約，但沒有交代理由。而Food Solutions KZ曾在5日宣布，將以另一品牌形式運作。

目前肯德基（KFC）、漢堡王（Burger King）及哈迪斯（Hardee's）都在哈薩克設有分店，另一快餐連鎖品牌大力水手（Popeyes）則宣布與當地企業合作，在全國開設數十間店舖。