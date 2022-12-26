美麥當勞推全自動點餐卻隨時因快得慢？網民反對

【麥當勞】全球最大的速食連鎖店麥當勞自1955年創立以來，帶來無數就業機會，不過近日在美國德州沃斯堡（Fort Worth）推出的「全自動點送餐」實驗店，卻引來正反兩極評價；支持者認為這將加快點餐效率，反對者則批評將導致數百萬人失業，拒絕把錢交給機器人。



《CBS》報道，麥當勞近日在美國德州沃斯堡開設一家「全自動點送餐」實驗店，屬「加快本店」（Accelerating the Arches）計畫的一部分，用科技使顧客與店員在點送餐時零接觸，取而代之的則是用輸送帶來配送餐點，期盼創新客戶體驗。（點圖放大瀏覽美國麥當勞「全自動點送餐」實驗店👇👇👇）

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麥當勞在聲明中表示：「餐廳內設有一個外賣取餐區，餐廳外也有外賣專用車位，供外賣員快速取回訂單；另外自動點餐機與輸送帶，則是供店內用餐的顧客使用；原先在櫃台與得來速車道協助點送餐的店員，將轉移至內場加快出餐效率。」

TikTok用戶@foodiemunster貼出一段他的實際體驗，可見他走進一間小而空盪的麥當勞，有一台點餐機供點餐，並有一條輸送帶傳送餐點；他對此表示支持，認為這可加快供餐效率。

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但也有許多網友反對此點子，表示「如果這麼做我就抵制麥當勞，反正他們的食物只有中等水平」、「這將導致數百萬個工作機會消失，我不贊成」、「如果我的餐點沒送來難道該向機器人反應嗎？」「如果有餐點缺漏就必須下車拿，反倒失去得來速的目的」、「我喜歡這裏的氛圍和為我們服務的人，全自動化後就像成為一個沒溫度的工廠，不希望看到麥當勞變成這樣。」

勞動力短缺、工資升高、勞工有更多議價權，導致越來越多行業走向全自動化，專家預測「全自動點送餐」可能成為未來速食業的營運模範，未來幾年可能有一千萬工作面臨被取代風險，其中大部分是速食業和服務業的低薪職缺。

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