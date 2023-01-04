人手不足麥當勞高薪請人 員工笑言撐足17小時 一天收入極可觀
撰文：中天新聞網
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雖然全球景氣與過往相比有回溫的現象，但有些行業仍出現缺工的情形，像是餐飲業，若遇到人力匱乏，有時會透過加薪的方式吸引人們來賺外快；近日一名網友就表示，麥當勞經理祭出高薪誘惑，讓他心甘情願狂上17個小時不休息，過了一天口袋便進帳約港幣6,600元，可以說是笑着下班。
1名網友在抖音帳號「slaytok」上傳一段影片，分享自身打工經驗，他提到，由於麥當勞出現人力短缺的情況，因此店經理便開出1小時50美元（約港幣390元）的超狂報酬，希望他可以來賺這筆外快，順道補上人力缺乏的洞。
原PO透露，他從早上6時一路上班到晚上11時才下班，若按照他的說法，他等於是連續工作17個小時，如此一來可獲得850美元（約港幣6,600元）；這段影片上載至網絡後，不少人都留言說道：「我24小時都要在那工作」、「我要上班到昏倒為止」。
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