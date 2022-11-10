麥當勞員工「從買什麼漢堡猜出顧客長相」秘法 網民驚呼超準
撰文：中天新聞網
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外國一名麥當勞女員工在抖音（TikTok）上分享影片，聲稱自己能夠透過餐點品項，精準推測顧客的長相。她還公開了判斷長相的6項原則，一上傳立刻引發討論，不少網友說「還真準」。
影片中，這名麥當勞女員工艾拉（Ella）表示，自己負責麥當勞的櫃台點餐及收銀工作，「我在麥當勞工作，而點這些東西的人看起來通常是這個樣子」，先後秀出「漢堡類型」和相對應的「最常見顧客長相」（點擊放大瀏覽）：
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她指出，點巨無霸是中年男子最常見的選擇，中年婦女很可能會點足三両（Quarter Pounder），20-25歲的年輕男性有很高機率會點20塊麥樂雞塊，年輕女性則最愛開心兒童餐，「麥香雞是最普遍的餐點，但點這個的，很多都是30歲的情侶」。她說，至於點魚柳包的則通常是老年人。
艾拉表示，還有一種消費者會要求客製化「漢堡不要麵包」，通常是看起來聰明幹練、會教你如何好好生活的女性部落客；此外，大家似乎都很愛蘋果批，「我們真的總是賣光光，我發誓人們真的很愛蘋果批」。
網友們紛紛留言，「我在影片講到20塊麥樂雞時大喊『就是我！』」、「天啊，我每次跟我祖父母去，他們都會點魚柳包」、「真的！我也在麥當勞工作，而這非常準確」。另外，還有一些人直呼：「我會自己點麥樂雞分享餐，而且我很愛穿帽T……這個好準，我要哭了！」
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