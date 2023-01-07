美國稱中國一直拒絕mRNA疫苗及其他援助　增加不必要死亡

由於擔心新冠疫情再來，美國多次向中國表明，有意提供先進的新冠疫苗及藥物，但中國一再拒絕，令美國官員深感受挫。



彭博社引述美國官員透露，出於對新的新冠變異毒株及中國經濟遭受打擊的擔憂，美國多次表明有意為中國提供信使核糖核酸（mRNA）疫苗及其他援助。由於中國接受外來援助的政治敏感性，美國也提出通過間接管道為中國提供疫苗。

圖為1月5日，上海的一間醫院擠滿了病患。（Reuters）

2022年12月，美國東亞事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）和國家安全委員會中國事務高級主任羅森伯格（Laura Rosenberger）訪問北京時，就向中國提出援助建議。此外，美國通過公共衛生官員和仲介機構，向中國提出了同類建議。

中國外交部發言人毛甯在1月6日的例行新聞發佈會上表示，中國的疫苗和醫療用品供應充足，又稱中國將繼續與包括美國在內的國際社會合作，更好地應對冠病的挑戰。目前，Omicron病毒已在中國肆虐，沒人清楚mRNA疫苗能起多大作用。中國現在更為迫切需要的，是治療感染的抗病毒藥物如輝瑞（Pfizer）公司的Paxlovid。

中國政府面對的一個問題，是說服老年人口接種疫苗。截至11月上次資料發佈時，中國80歲以上老人中，有約三分之二接種了疫苗。

對國家主席習近平來說，接受美國疫苗在政治上行不通，那將突顯北京未能開發自己的mRNA疫苗。

對於眼下的情況，雙方都感到沮喪，這突顯美中要穩定關係有多麼困難，兩大經濟體仍然存在不信任和猜疑。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的中國研究專案主任布蘭切特（Jude Blanchette）表示：「長期以來，中國政府關於冠病防控的宣傳一直強調，抗疫的成功是中國獨特政治制度的成果，因此人為地限制了獲取外部疫苗的機會。」

布蘭切特說，在這新冠疫情嚴峻時期，北京仍繼續強調疫苗民族主義，這無疑會導致不必要的死亡。

報道引述知情人士表示，美國最近幾周更為積極表明要伸出援手。另一名人士也表示，雙方繼續通過衛生官員管道溝通，但中國官員每次都說，北京已經控制局勢，不需要援助。

其實，中國不缺獲得mRNA疫苗的管道。中國公司上海複星醫藥集團近三年前獲得德國生物科技公司和美國輝瑞公司聯合開發的疫苗的銷售許可，並計畫在中國銷售1億劑疫苗，但北京當局迄今尚未批准。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇1月5日發佈聲明，指中國疫苗庫存「能滿足需求」，而且正在部署加強免疫接種。他補充道，中美兩國衛生官員將保持聯繫。

本文獲《聯合早報》授權轉載

