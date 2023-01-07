經歷15輪投票　麥卡錫終當選美國眾院議長

美國共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）終於在第15輪投票中，取得足夠票數當選美國眾議院議長，結束自1月3日以來一直無法當選的尷尬局面。這也是自1859年以後，美眾議院需要最多輪投票才能選出議長的選舉。



在第15輪投票中，麥卡錫取得216票，民主黨的傑弗里斯（Hakeem Jeffries）則為212票。美國眾議院共有435名議員，若全數人投票，當選門檻為218票，由於在第15輪投票中，有數人僅投選「出席」（present），令當選門檻降低。

美國總統拜登（Joe Bien）發聲明恭賀麥卡錫當選，他稱已準備好在可以的時候與共和黨人合作。

美國共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）2023年1月7日終當選眾議院議長，他與黨友擁抱慶祝（Reuters）

為拉票大幅讓步

雖然麥卡錫終於過關，但有黨內人士擔憂，麥卡錫為了拉票作出大幅讓步，未來會讓他難以控制國會，他對削減開支的承諾也可能影響未來對烏克蘭的軍事支持。

在2022年11月美國中期大選後，共和黨在新一屆國會以些微優勢取得多數黨地位，但由於部份極右黨友表明倒戈，導致麥卡錫一直無法取得足夠票數成為議長。另一邊廂的民主黨人「坐看好戲」，有些議員甚至在Twitter上載自己將爆谷帶到議會的照片。

美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）前14輪均未能夠票當選議長，民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）上傳他在議會手持爆谷的照片。（@tedlieu Twitter）

美國國會之前在1月7日已舉行第14輪的投票，當時因有1名共和黨議員投「出席」（present）票，通過門檻已由218票降至217票，但麥卡錫最終僅獲得216票，僅差一票失落議長一職。

麥卡錫早前表示自己將會在這次投票（第14輪）中獲勝，落敗讓其大感尷尬。儘管麥卡錫已承諾削減開支及作出其他讓步，但仍有一小部分黨內強硬保守派堅持不投票給他。

美國眾議院對上一次無法在首輪投票選出議長，已經是1923年，當時經過九輪投票、需時數天決定議長一職誰屬。至於在1859年，議員曾經歷長達兩個月、合共44輪投票才分出勝負的議長選舉。