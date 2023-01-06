美國眾院議長「選舉難產」亂局持續　特朗普竟獲提名還有X票

美國前總統特朗普（Donald Trump）在美眾議院10次選舉議長失敗後，被提名為議長候選人。他是由共和黨人馬特・蓋茨（Matt Gaetz）提名的。



馬特・蓋茨還在Twitter發布特朗普手持眾議長木槌的合成照片以示支持。

眾議院伯貝特（Lauren Boebert）在電視節目中與美國霍士新聞網的名嘴漢尼蒂（Sean Hannity）交鋒。伯貝特稱支持特朗普擔任議長，惹得漢尼蒂質問道：「這是遊戲節目嗎？情況就像我們一天提名喬丹（Jim Jordan），另一天提名特朗普？」喬丹是俄亥俄州眾議院，在3日被提名作為麥卡錫（Kevin McCarthy）之外另一個項項。

話說回頭，特朗普可成為美眾院議長？答案是肯定的，美國憲法沒規定擔任議長的人必須是眾院議員。

他因未贏得必要票數，因此不會當選。此外在美國史上，亦未有過非眾院議員的人當選議長的紀錄。

在眾議院第7次嘗試選舉議長時，馬特・蓋茨5日投票給這位前總統。該輪選舉以1票贊成特朗普結束了。

全球最大網上博彩公司Betfair在5日向美國《新聞周刊》說，特朗普成為眾院議長的賠率是1賠33。

特朗普已宣布將參加2024年總統競選活動，在此背景下，成為美國政壇第三號人物的眾院議長之職，似乎低於他的期望。

另一方面，特朗普已表態支持麥卡錫擔任議長，但一直無法影響共和黨的異見者——他們當中許多人是這位前總統的支持者。

美國時間6日將是眾議院第12次嘗試選舉眾議長。共和黨領袖麥卡錫連續第3天未能獲得勝選所需的218票。

選舉將繼續進行，直至一名候選人獲得必需的218票。議員有權隨時在選票中增列新人選。

根據2022年11月中期選舉的結果，眾議院共有222名共和黨議員和212名民主黨議員。