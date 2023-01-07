中國駐英使館向中外媒體介紹中國疫情形勢及防控政策

中國駐英國使館2023年1月6日就中國新冠疫情形勢和防控政策舉行中外媒體吹風會，駐英使館發言人畢海波公參向媒體介紹情況，並回答記者提問。



英國獨立電視台、天空新聞台、《衛報》、《金融時報》、《每日電訊報》、美國全國廣播公司，《人民日報》、新華社、中國中央電視台、《中國日報》、中國國際電視台、人民網、鳳凰衛視等媒體26位記者參加吹風會。

畢公參從四個方面介紹了相關情況：

第一，新冠疫情發生以來，中國政府始終堅持人民至上、生命至上，從自身國情出發，制定符合最廣大人民利益的防疫政策。三年來，中國有效應對了全球五波疫情流行沖擊，避免了致病力相對較強的原始株、Delta變異株等大範圍流行傳播，也為疫苗、藥物的研發應用以及醫療等資源的準備贏得了寶貴時間。中國重症率、死亡率始終保持全球最低，人均預期壽命從77.3歲提高到78.2歲。在全球人類發展指數連續兩年出現下降的情況下，中國人類發展指數排名提升了6位。事實證明，中國不僅最大程度守護了人民生命安全和身體健康，最大限度減少了疫情對經濟社會發展影響，也努力阻止疫情在全球擴散，為全球公共衛生做出了貢獻，付出了犧牲。

世異則事異，事異則備變。隨着新冠病毒不斷變異弱化，對人體健康和生命安全的危害減弱，我國醫療救治、病原檢測、疫苗接種等能力持續提升，政府積極呼應民眾更加關注日常生活、工作、學習和生計要求，因時因勢調整優化防控措施。中國防控進入新階段，將新冠病毒感染從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，將工作重心由防控感染轉向保健康、防重症。中方相關部門積極擴充醫療資源，建立分級分類診療機制，提高藥品產能供給，調集一切資源保護患有基礎病的老年人、孕產婦和兒童等重點人群，千方百計降低重症，減少死亡。這既是科學防控的及時、必要之舉，也是高效統籌疫情防控和經濟社會發展、維護最廣大人民根本利益的戰略、長遠之舉。這與西方所謂「躺平」有本質不同，後者完全是對中國調整優化防控措施片面、簡單、甚至是歪曲解讀。

第二，中國疫情形勢發展總體在預期和可控之中。北京等已渡過疫情高峰的中國城市，生機活力湧現，復工復產步伐加快，道路上的汽車數量增長，國內航班數量上漲，出境航班預訂量上升，影院人數增加。2023年元旦期間，中國超5,000萬人次出遊，從南到北的旅遊景點人氣旺盛。與倫敦等世界其他大城市一樣，上海、武漢等城市民眾參加跨年慶祝活動，充滿喜慶歡快的氣氛。我注意到英國媒體報道了這些歡慶場面。對一些省市可能迎來的疫情高峰，中方相關部門有着科學評估，進行了必要準備，有充分信心確保調整轉段平穩有序推進。這是當前中國生動鮮活的真實圖景。我們相信，在中國共產黨的堅強領導下，有14億多中國人民眾志成城，有日益強大的綜合國力堅實支撐，我們完全有信心、有能力、也有把握早日贏得抗擊疫情的最終勝利。很多國家迫不及待地歡迎中國遊客的到來，許多英國民眾翹首以盼實現「中國行」。

中國駐英國使館發言人畢海波2023年1月6日就中國新冠疫情形勢和防控政策向媒體介紹情況，並回答記者提問。（中國駐英使館網站）

第三，中國科學統籌疫情防控和經濟社會發展，為保障全球產業鏈供應鏈穩定順暢、促進世界經濟發展作出重要貢獻。2020年中國是全球率先實現經濟正增長的主要經濟體，2021年經濟總量突破114萬億元，2022年國內生產總值預計超過120萬億元，3年經濟保持4.5%左右的年均增長，明顯高於世界平均水平。2021年，中國貨物進出口總額突破6萬億美元，創歷史新高。 2022年前三季度，中國貨物進出口同比增長9.9%，在與世界分享中國大市場的同時，繼續穩定向全球輸送高性價比的中國產品。2020年中國超過美國，成為全球最大的外資流入國。2021年中國吸引外資總額達到創記錄的1,790億美元，同比增長20%。2022年1–11月，全國實際使用外資折合1,780.8億美元，增長12.2%。隨着中國疫情形勢不斷好轉，穩增長的政策疊加效應不斷顯現，中外人員往來更加便利，中國積壓已久的消費需求將集中釋放，投資者信心將得到提振，為世界經濟復蘇增長帶來更多利好。許多經濟金融權威機構和專家紛紛預測，中國經濟將出現強勁反彈，所謂「疫情下的中國經濟將拖累甚至威脅世界經濟」的謬論將不攻自破。

第四，新冠疫情發生以來，作為負責任的大國，中國一開始就採取公開、透明的態度，第一時間向國際社會通報疫情訊息，開展國際合作，促進國際社會團結抗疫。中國主管部門依法、及時、公開、透明發布了相關訊息，並通過全球流感共享數據庫分享了中國近期新冠病毒感染病例的病毒基因數據。三年來，中方已同世衛組織開展技術交流60餘次，「新十條」發布以來就已經舉行了兩次。我們發起新中國成立以來最大規模的全球緊急人道主義行動。截至2022年12月，中國已向120多個國家和國際組織供應超過22億劑新冠疫苗，向153個國家和15個國際組織提供數千億件抗疫物資。三年來，中國與世衛組織及有關國家和地區保持密切溝通，共向34個國家派出抗疫醫療專家組，毫無保留地和各方分享中國抗疫經驗，得到國際社會高度評價。中國將繼續為推動抗疫國際合作和構建人類衛生健康共同體作出新的重要貢獻。

畢公參並就中國疫情訊息公開、醫療物資生產供應、與世衛組織合作等問題回答了中外記者提問。