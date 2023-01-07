麥卡錫當選美國眾議院議長　拜登祝賀：準備好與共和黨合作

在美國當地時間7日凌晨、經過15輪投票後，麥卡錫（Kevin McCarthy）在美國會眾議院議長選舉第15輪投票中獲得216票，當選眾議院議長。美國總統拜登（Joe Biden）隨後發聲明祝賀麥卡錫，並稱已準備好與共和黨合作。



拜登發聲明稱：「我和吉爾祝賀凱文・麥卡錫當選眾議院議長。正如我在中期選舉後所說的，我已準備好在能夠的時候與共和黨人合作，選民們也明確表示，他們預期共和黨人也準備與我合作。現在眾議院的領導層已確定，是時候開始這一進程了。」

美國會參議院多數黨領袖、民主黨人舒默（Chuck Schumer）對於麥卡錫的當選與後果並不看好。他稱麥卡鍚的夢想職業可能變成美國人的噩夢。他說他為了獲得選票，已對共和黨極進分子的要求投降。

他警告稱，麥卡錫為當選而對共和黨極端分子做出的讓步，將導致政府停擺或違約，或會對美國有毀滅性的後果。

新華社報道稱，新一屆美國國會3日開幕當天，便創造100年來首次沒能在首輪投票選出眾議長的紀錄。3天下來，更是164年來首次出現需超過10輪投票才可能選出眾議長的局面。1859年那次，經過44輪投票才選出眾議長。而6日正逢國會大廈騷亂兩周年。美聯社稱在經歷那場「未遂叛亂」後，一場圍繞議長選舉拖延、分裂的爭鬥，凸顯着美國民主的脆弱。