眾議院鬧劇未結束　麥卡錫接過議事槌噩夢才真正開始

美國眾議院經歷一星期，共15次的投票終於打破僵局，讓麥卡錫（Kevin McCarthy）取得足夠票數出任議長，接過議事槌。不過這次堪如鬧劇的對抗不會就此結束，麥卡錫未來的議長工作恐難以安寧。



麥卡錫成功說服了14個原本反對的人支持他，並讓其他反對者退出，改投出席票。最終投票以216票讓麥卡錫勝出，出任議長。然而這是有代價的。麥卡錫作出了一系列的讓步，削弱了其領導權力，並擴大了共和黨極右勢力在議會的影響。

麥卡錫未有詳細透露談判的細節，但消息人士指出，麥卡錫同意允許未來任何一個議員都可以提出動議要求麥卡錫下台，又同意增加眾議院內保守派代表的委員席位。

這對麥卡錫未來的領導可造成影響，特別是當面對一些關係國家運作的聯邦撥款，提高債務上限等議題，麥卡錫可以難以在黨內凝聚共識。這對目前僅在眾議院取得微弱優勢的共和黨而言是難上加難。

即使是隔岸觀火的民主黨也不能置身事外，前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）憂慮眾議院的領導能力會降低。民主黨議員麥戈文（Jim McGovern）更批評，麥卡錫是要放棄作為發言人的尊嚴。

一個委員會通常由兩黨以7比4的比例組成，加入極右的議員位置會削弱溫和派共和黨的能力。儘管已知雙方交易中不包括讓極右議員可以擔任主席的位置，但已足夠讓這些反對者隨時阻止議案通過，麥戈文形容噩夢將會開始。